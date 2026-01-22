 రేవంత్‌, సిట్‌.. టీవీ సీరియల్‌ వంటి డ్రామా: కేటీఆర్‌ | BRS KTR Respond On SIT Notice Over Phone Tapping Case | Sakshi
రేవంత్‌, సిట్‌.. టీవీ సీరియల్‌ వంటి డ్రామా: కేటీఆర్‌

Jan 22 2026 6:41 PM | Updated on Jan 22 2026 6:45 PM

BRS KTR Respond On SIT Notice Over Phone Tapping Case

సాక్షి, సిరిసిల్ల: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తీరుపై బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ సెటైరికల్‌ కామెంట్స్‌ చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి సిట్‌ అంటే సిట్‌.. స్టాండ్‌ అండే స్టాండ్‌ అనే విధంగా సిట్‌ వ్యవహరిస్తోందన్నారు.

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో సిట్‌ నోటీసులపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందిస్తూ.. రేవంత్‌ రెడ్డి సిట్‌ అంటే సిట్‌.. స్టాండ్‌ అండే స్టాండ్‌. కార్తీక దీపం సీరియల్‌ కూడా ముగిసింది. ఇది మాత్రం అవ్వట్లేదు. పాలన చేతగాక అటెన్షన్‌ డైవర్షన్‌ చేస్తున్నారు. ఫోనట్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసు కార్తీక దీపం సీరియల్‌ మాదిరిగా నడుస్తోంది. టీవీ సీరియల్‌ డ్రామాలను తలపించేలా డ్రామాలు చేస్తున్నారు.

పరాభవం తప్పదనే భయంతో జిల్లా పరిషత్‌ ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదు. ప్రజల సౌలభ్యం కోసమే మేము జిల్లాలను ఏర్పాటు చేశాం. కేసీఆర్‌ ఏర్పాటు చేసిన కొన్ని జిల్లాలను రద్దు చేయాలని చూస్తున్నారు. కొత్త జిల్లాల రద్దు నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి. అధికార వికేంద్రీకరణతో అభివృద్ధి సులభతరం అవుతుందని కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేశాం.   కేసీఆర్‌ ఆనవాళ్లను చెరిపివేయాలని చూస్తే చూస్తూ ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదు.  
 

KTR
