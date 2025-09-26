 సవీంద్ర అక్రమ అరెస్ట్‌ కేసు సీబీఐకి అప్పగిస్తూ.. ఏపీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు | Ap High Court Key Orders Handing Over Savindra Illegal Arrest Case To Cbi | Sakshi
సవీంద్ర అక్రమ అరెస్ట్‌ కేసు సీబీఐకి అప్పగిస్తూ.. ఏపీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

Sep 26 2025 2:29 PM | Updated on Sep 26 2025 3:00 PM

Ap High Court Key Orders Handing Over Savindra Illegal Arrest Case To Cbi

సాక్షి, అమరావతి: సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టు సవీంద్రారెడ్డి అక్రమ అరెస్ట్‌ కేసు సీబీఐకి అప్పగిస్తూ ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వచ్చే నెల 13 లోపు నివేదిక ఇవ్వాలని సీబీఐని ఆదేశించింది. పోలీసులు.. కోర్టును తప్పుదోవ పట్టించారని సవీంద్ర తరపు లాయర్‌ తన వాదనలు వినిపించారు. ‘‘7:30 గంటలకు అరెస్ట్‌ చేశామని పోలీసులు కోర్టుకు తెలిపారు. 6:30కు అరెస్ట్‌ చేశారని నిందితుడు చెబుతున్నాడు.

..కన్ఫెషన్‌ రిపోర్టులో 7.30కు అరెస్ట్‌ చేసినట్లు రాశారు. రిమాండ్‌ రిపోర్టులో 8.30కు అరెస్ట్‌ చేసినట్లు రాశారు. ప్రత్తిపాడు పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసినట్లు కోర్టుకు తెలిపారు. లాలాపేట ఎస్‌హెచ్‌వో శివప్రసాద్‌ అరెస్ట్‌ చేసినట్లు స్పష్టంగా ఉంది. 7 గంటలకు సవీంద్రరెడ్డి సతీమణి పీఎస్‌కు వచ్చినట్లు సీసీటీవీలో ఉంది. సవీంద్ర ఫోన్‌ సాయంత్రం 6:21కి స్విచాఫ్‌ చేసినట్లు స్పష్టంగా ఉంది. ఈ కేసులో నిజాలు బయటకు రావాలంటే సీబీఐ సుమోటోగా తీసుకుని విచారించాలి’’ అని సవీంద్ర లాయర్‌ కోరారు.

‘‘సవీంద్రారెడ్డిపై గంజాయి కేసు ఎలా పెట్టారు?. సుప్రీంకోర్టు తీర్పులున్న యూనిఫాం లేకుండా ఎలా పోలీసులు సవీంద్రారెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు? ఎన్ని గంటలకు అరెస్ట్ చేశారు. ఇది అక్రమ అరెస్టా లేదా తెలియాలంటే సీబిఐతో విచారించాలి’’ అని సవీంద్ర లాయర్‌ తన వాదనలు వినిపించారు. హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ.. సీబీఐ అక్టోబర్ 13వ తేదీ కల్లా కేసుకు సంబంధించిన ప్రాథమిక నివేదికను ముందు ఉంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

 

 

 

 

 

 

