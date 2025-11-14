న్యూఢిల్లీ: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పాటు దేశంలోని మరో ఎనిమిది అసెంబ్లీ స్థానాలకు జరిగిన ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడవుతున్నాయ. పంజాబ్లోని తర్న్ తరణ్ ఉప ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన హర్మీత్ సింగ్ సంధు ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. శిరోమణి అకాలీదళ్కు చెందిన సుఖ్విందర్ కౌర్, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కు చెందిన కరణ్బీర్ సింగ్ వెనుకబడి ఉన్నారు.
ఒడిశాలోని నువాపాడ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన జై ధోలాకియా ముందస్తు ఆధిక్యంలో ఉన్నారని ఈసీఐ తెలిపింది. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కు చెందిన ఘాసి రామ్ మాఝి, బిజు జనతాదళ్కు చెందిన స్నేహంగిని చురియా వెనుకబడి ఉన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కు చెందిన అగా సయ్యద్ మహమూద్ అల్-మోసావి.. బుద్గాంలో ముందస్తు ఆధిక్యంలో ఉన్నారని ఈసీఐ తెలిపింది. భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన అగా సయ్యద్ మొహ్సిన్ మోస్వి వెనుకబడి ఉన్నారు.
రాజస్థాన్లోని అంటా అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ప్రమోద్ జైన్ భయా ముందస్తు ఆధిక్యంలో ఉన్నారని ఈసీఐ తెలిపింది. భారతీయ జనతా పార్టీ మోర్పాల్ సుమన్, స్వతంత్ర అభ్యర్థి నరేష్ మీనా వెనుకంజలో ఉన్నారు. జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చాకు చెందిన సోమేష్ చంద్ర సోరెన్ ఘట్శిలా ఉప ఎన్నికలో తొలి ఆధిక్యంలో ఉన్నారని భారత ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. జార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంపాయ్ సోరెన్ కుమారుడు, భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన బాబు లాల్ సోరెన్ వెనుకబడి ఉన్నారు.