 Assembly ByPolls: ఎవరు ఆధిక్యం? వెనుకంజ ఎవరు? | Early Trends In By Elections Results 2025 Across Eight Assembly Constituencies, AAP, BJP, And Congress Leading In Key Seats | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Assembly ByPolls Results 2025: ఎవరు ఆధిక్యం? వెనుకంజ ఎవరు?

Nov 14 2025 11:13 AM | Updated on Nov 14 2025 11:24 AM

Who is leading where in bypolls

న్యూఢిల్లీ: బీహార్‌ అసెంబ్లీ ఎ‍న్నికలతో పాటు దేశంలోని మరో ఎనిమిది అసెంబ్లీ స్థానాలకు జరిగిన ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడవుతున్నాయ. పంజాబ్‌లోని తర్న్ తరణ్ ఉప ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన హర్మీత్ సింగ్ సంధు ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. శిరోమణి అకాలీదళ్‌కు చెందిన సుఖ్‌విందర్ కౌర్, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్‌కు చెందిన కరణ్‌బీర్ సింగ్ వెనుకబడి ఉన్నారు.

ఒడిశాలోని నువాపాడ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన జై ధోలాకియా ముందస్తు ఆధిక్యంలో ఉన్నారని ఈసీఐ తెలిపింది. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్‌కు చెందిన ఘాసి రామ్ మాఝి, బిజు జనతాదళ్‌కు చెందిన స్నేహంగిని చురియా వెనుకబడి ఉన్నారు. జ‍మ్ముకశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్‌కు చెందిన అగా సయ్యద్ మహమూద్ అల్-మోసావి.. బుద్గాంలో ముందస్తు ఆధిక్యంలో ఉన్నారని ఈసీఐ తెలిపింది. భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన అగా సయ్యద్ మొహ్సిన్ మోస్వి వెనుకబడి ఉన్నారు.

రాజస్థాన్‌లోని అంటా అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ప్రమోద్ జైన్ భయా ముందస్తు ఆధిక్యంలో ఉన్నారని ఈసీఐ తెలిపింది. భారతీయ జనతా పార్టీ మోర్పాల్ సుమన్, స్వతంత్ర అభ్యర్థి నరేష్ మీనా వెనుకంజలో ఉన్నారు. జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చాకు చెందిన సోమేష్ చంద్ర సోరెన్ ఘట్‌శిలా ఉప ఎన్నికలో తొలి ఆధిక్యంలో ఉన్నారని భారత ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. జార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంపాయ్ సోరెన్ కుమారుడు, భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన బాబు లాల్ సోరెన్ వెనుకబడి ఉన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నువ్వే నా నంబర్ వన్ లవ్.. యాంకర్ రష్మీ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రపంచకప్‌ విజేత శ్రీచరణి కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 3

‘కాంత’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో భాగ్యశ్రీ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

#KrithiShetty : క్యూట్ లూక్స్‌తో కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Reconstruction On AVSO Satish Kumar Case 1
Video_icon

మాజీ AVSO సతీశ్ కుమార్ మృతి కేసులో సీన్ రీకన్ స్ట్రక్షన్
YS Jagan Serious On Balakrishna Followers Attack On YSRCP Office 2
Video_icon

YSRCP ఆఫీస్‌పై దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన వైఎస్ జగన్
Sake Sailajanath Warning to TDP Leaders Over Attack On Hindupuram YSRCP Office 3
Video_icon

హిందూపురం YSRCP ఆఫీస్ పై దాడి సాకే శైలజానాథ్ వార్నింగ్
CCTV Footage Of TDP Leaders Attack On Hindupuram YSRCP Party Office 4
Video_icon

Hindupuram: జై బాలయ్య అంటూ.... టీడీపీ నాయకుల దాడి
iBomma Immadi Ravi Arrest Exclusive 5
Video_icon

ఐబొమ్మ వెబ్సైట్లపై కీలక సమాచారం సేకరణ
Advertisement
 