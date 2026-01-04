ఫుల్లుగా తాగి అర్ధరాత్రి రచ్చ.. అర్ధనగ్నంగా డ్యాన్స్‌..

లక్నో: న్యూ ఇయర్ వేడుకల సందర్భంగా కొందరు ఆకతాయిలు నడిరోడ్డుపై రెచ్చిపోయారు. డిసెంబర్ 31వ తేదీన అర్ధరాత్రి ఫుల్లుగా మద్యం సేవించి రద్దీ రహదారిపై కారుపైకి ఎక్కి అర్ధనగ్నంగా డ్యాన్స్లు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీంతో, పోలీసులు వారికి ఏకంగా 67 వేలు జరిమానా విధించి షాకిచ్చారు.
తెలిసిన వివరాల మేరకు.. ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడా (Noida)లో న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా యువకులు కారులో రోడ్డు మీదకు వచ్చారు. ఆరుగురు యువకులు ఫుల్లుగా మద్యం సేవించి మారుతి ఆల్టో కారులో ప్రయాణించారు. మార్గం మధ్యలో కారు ఆపి దాని రూఫ్టాప్ పైకెక్కి నృత్యాలు చేశారు. వీరి చర్యతో ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో, ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్న స్థానికులు వీరి డ్యాన్స్, ఓవరాక్షన్ను వీడియో తీశారు. అనంతరం వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు.
