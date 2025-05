ముంబై: భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన కారణంగా పూణేకు చెందిన యువతినిక పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియోను కూడా పోలీసులు డిలీట్‌ చేశారు. దీంతో, ఈ ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

వివరాల ప్రకారం.. పుణెకు చెందిన లా స్టూడెంట్‌ షర్మిస్తా పనోలి గురుగ్రాంలో ఉంటున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం ఆమె.. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై స్పందించింది. ఒక వీడియోను మే 14, 2025న తన ‘ఎక్స్’ ఖాతాలో పోస్ట్ చేస్తూ అభ్యంకర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆ వీడియోపై ఒక పాకిస్తాన్ ఫాలోవర్ స్పందిస్తూ.. పహల్గాం ఘటన తర్వాత భారత సైన్యం చర్యలపై ఆమెను ప్రశ్నించాడు. ఈ ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ.. ఆమె ఒక మతంపై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ మతాన్ని కించపరిచే విధంగా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో, ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారి తీశాయి.

Respected @KapilMishra_IND Ji @TajinderBagga Ji

Save this girl, Make sure that Kolkata police don't let her go outside Delhi border



If we can't save #sharmistha then other girls of the country will also not come forward for the nation!#ReleaseSharmistha#IStandwithSharmishta pic.twitter.com/cj4HADXSB2

— Arkadip 🇮🇳🚩(The Kattar Hindu🕉️) (@Ek_Sanatani77) May 30, 2025