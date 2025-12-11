 తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలకు ప్రధాని మోదీ క్లాస్‌ | Prime Minister Modi Gave A Lecture To The Telangana Bjp Mps | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలకు ప్రధాని మోదీ క్లాస్‌

Dec 11 2025 4:20 PM | Updated on Dec 11 2025 4:27 PM

Prime Minister Modi Gave A Lecture To The Telangana Bjp Mps

( ఫైల్‌ ఫోటో )

ఢిల్లీ: తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలు మరింత యాక్టివ్‌గా ఉండాలంటూ వారికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ క్లాస్‌ పీకారు. తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలు ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించాలన్నారు. గత ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం మిస్సయింది. అది నాకు చాలా ఆవేదన కలిగించిందంటూ ఎంపీలతో మోదీ అన్నారు.

కాగా, ఎన్డీఏ ఎంపీలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విందు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని అధికారిక నివాసంలో విందు కార్యక్రమం జరగనుంది. విందు ఏర్పాట్లను కేంద్ర మంత్రులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎంపీలను సమన్వయం చేసే బాధ్యతలు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజుకి అప్పగించారు.

విందు కార్యక్రమంలో 54 టేబుళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి టేబుల్‌కు ఒక కేంద్రమంత్రి కూర్చునే ఏర్పాట్లు చేశారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం అనంతరం విందు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన ప్రధాని.. ఎన్డీఏ భాగస్వామి పక్షాల మధ్య మరింత సమన్వయం, ప్రభుత్వ పథకాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడం తదితర అంశాలపై మోదీ మాట్లాడనున్నారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘విరుష్క’ పెళ్లి రోజు.. అందమైన ఫొటోలు
photo 2

నటుడు-నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ ఇంట్లో శ్రీనివాస కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 3

2025లో బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సినిమాలు (ఫొటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ నభా నటేశ్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

యాంకర్ సుమ కొడుకు 'మోగ్లీ' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Shock To Akhanda 2 Producers In Telangana High Court 1
Video_icon

అఖండ-2 నిర్మాతలకు హైకోర్టులో చుక్కెదురు
Lunch Motion Petition Filed Against Akhanda 2 Movie In Telangana High Court 2
Video_icon

బాలకృష్ణకు భారీ షాక్.. అఖండ 2పై హైకోర్టులో పిటిషన్
Gold Reserves At India Market Experts Key Comments 3
Video_icon

భారత్ బంగారు కొండ...గోల్డ్ రేట్ నిర్ణయించే స్థాయికి
Polling Ends in Telangana Panchayat Elections 2025 4
Video_icon

ముగిసిన పోలింగ్.. కాసేపట్లో కౌంటింగ్
Harish Rao Slams Revanth Reddy about Global Summit 5
Video_icon

గోబెల్ సమ్మిట్ అంటూ.. హరీష్ రావు ఎద్దేవా..!
Advertisement
 