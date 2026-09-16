 అంతర్జాతీయ జలాలలో ఉద్రిక్తత.. భారత నౌకను ఢీకొట్టిన పాక్‌ నౌక | pak ship collides with indian navy unit delhi summons islamabad | Sakshi
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అంతర్జాతీయ జలాలలో ఉద్రిక్తత.. భారత నౌకను ఢీకొట్టిన పాక్‌ నౌక

Sep 16 2026 2:19 PM | Updated on Sep 16 2026 2:24 PM

ఢిల్లీ: అరేబియా సముద్రంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పాకిస్థాన్ నౌకాదళానికి చెందిన ఓ నౌక భారత నౌకను ఢీకొట్టింది. దీంతో భారత్‌ దీనిపై తీవ్రంగా స్పందించింది.  ఈ ఘటనకు సంబంధించి పాకిస్థాన్ దౌత్యవేత్తతో తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసింది. పాకిస్థాన్ నౌకాదళ ప్రవర్తన “ఆమోదయోగ్యం కానిది, వృత్తిపరమైన ప్రమాణాలకు విరుద్ధమైనది”గా పేర్కొంది. అయితే ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదని భారత విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
 

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