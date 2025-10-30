ముంబై: 20 మంది పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసిన నిందితుణ్ని పోలీసులు హతమార్చారు. గురువారం ముంబైలోని పోవై ప్రాంతంలో 17 మంది పిల్లలను బంధించిన నిందితుడు రోహిత్ ఆర్యపై పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో గాయపడ్డాడు. చికిత్స పొందుతూ మరణించినట్లు ముంబై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసిన ఆర్య పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ ప్రయత్నంలో పోలీసులపై ఎయిర్ గన్ ఉపయోగించి కాల్పులు జరిపాడు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు పిల్లల్ని రక్షించేలా ఆర్యపై కాల్పులు జరిపారు. అనంతరం గాయాల పాలైన రోహిత్ ఆర్యను అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ రోహిత్ ఆర్య మరణించినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.