 రూ.2.4 కోట్లు డిమాండ్: రోహిత్ ఆర్య కేసులో కీలక విషయాలు
రూ.2.4 కోట్లు డిమాండ్: రోహిత్ ఆర్య కేసులో కీలక విషయాలు

Oct 31 2025 4:16 PM | Updated on Oct 31 2025 4:33 PM

Mumbai Filmmaker Rohit Arya Wanted Rs 2.4 Crore and Know The Details

గురువారం 17 మంది పిల్లలతో సహా.. మొత్తం 19 మందిని బందీలుగా ఉంచిన ముంబై చిత్రనిర్మాత 'రోహిత్ ఆర్య' ఘటన కలకలం రేపింది. అయితే పిల్లలను రక్షించే క్రమంలో పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పులలో గాయపడిన రోహిత్ ఆసుపత్రిలో మరణించారు. అయితే ఈయన మరణం తరువాత కొన్ని ఆసక్తిరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ముంబై చిత్రనిర్మాత రోహిత్ ఆర్య తన కంపెనీ అప్సర మీడియా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నెట్‌వర్క్ నేతృత్వంలో.. మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ కోసం కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులకుగానూ ప్రభుత్వం రూ. 2 కోట్లు బాకీ ఉన్నట్లు వార్తలు వినిపించాయి. అయితే దీనిని రాష్ట్ర ప్ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది.

ప్రాజెక్ట్ లెట్స్ చేంజ్
నిజానికి 2022 - 2023లో ప్రాజెక్ట్ లెట్స్ చేంజ్ అనే పట్టణ పారిశుధ్య డ్రైవ్‌కు నాయకత్వం వహించడానికి  విద్యా శాఖ.. చిత్రనిర్మాత ఆర్యను & అప్సర మీడియాను ఎంపిక చేసినట్లు ధృవీకరించింది. ఈ చొరవలో 59 లక్షల మంది విద్యార్థులను స్వచ్ఛత మానిటర్లుగా నియమించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం 2023 జూన్ 30న నాటి ప్రభుత్వం రూ. 9.9 లక్షలు చెల్లించింది.

రెండవ దశలో 2023/24 సంవత్సరానికి ముఖ్యమంత్రి.. స్వచ్ఛత మానిటర్ల కోసం రూ.2 కోట్లతో సహా రూ.20.63 కోట్లు కేటాయించారు. కానీ దీనికోసం ఆర్య సమర్పించిన ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ అసంపూర్ణంగా ఉందని విద్యా శాఖ తెలిపింది. ఇందులో ఆర్య 'లెట్స్ చేంజ్' డాక్యుమెంటరీ ప్రకటనలు, మ్యాన్ పవర్, టెక్నికల్ సపోర్ట్, స్క్రీనింగ్ కోసం ఖర్చులు పెరిగినట్లు ఉన్నాయి. ఇలాంటి కారణాల వల్ల.. ఈ పథకాన్ని అమలు చేయలేకపోయాము సంబంధిత శాఖ స్పష్టం చేసింది.

సంవత్సరం తర్వాత మరోసారి
ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆర్య ఈ పథకాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాలని, ఈసారి రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలల్లో అమలు చేయాలని కోరాడు. దీనికోసం రూ. 2.42 కోట్లు డబ్బు ఇవ్వాలని మరొక డిమాండ్‌ను సమర్పించాడు. ఆ ప్రతిపాదనను అధ్యయనం చేస్తున్న సమయంలో.. ప్రాజెక్ట్ లెట్స్ చేంజ్ డైరెక్టర్ హోదాలో ఆర్య పాఠశాలల నుంచి రిజిస్టేషన్ ఫీజును వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఈ ఫీజును వసూలు చేయడానికి ఆర్యకు అధికారం లేదని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

పాఠశాలల నుంచి వసూలు చేసిన డబ్బును ప్రభుత్వ ఖాతాలో జమ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. డబ్బు తిరిగి ఇచ్చే వరకు 'స్వచ్ఛత మానిటర్లు' చొరవను పునరుద్ధరించాలనే తన ప్రతిపాదనను చేపట్టబోమని వెల్లడించింది. అంతే కాకుండా భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం నిధులు సేకరించనని హామీ ఇచ్చి అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని పేర్కొంది. కానీ ఆర్య డబ్బును జమచేయకపోగా.. అఫిడవిట్ దాఖలు చేయలేదని ప్రభుత్వం తెలిపింది. కాగా గత సంవత్సరం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగి, బీజేపీ నేతృత్వంలోని మహాయుతి పరిపాలనకు అధిపతిగా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఈ చొరవ రద్దు చేశారు. 

