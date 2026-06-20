 పీఎం కిసాన్‌ నిధులు విడుదల | Modi releases PM Kisan funds | Sakshi
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పీఎం కిసాన్‌ నిధులు విడుదల

Jun 20 2026 5:37 PM | Updated on Jun 20 2026 6:03 PM

Modi releases PM Kisan funds

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ప్రధాని మోదీ 26వ విడత పీఎం–కిసాన్‌ నిధులను విడుదల చేశారు. శనివారం హూగ్లీ జిల్లా తారకేశ్వర్‌ పర్యటనలో ఉ‍న్న మోదీ బటన్‌ నొక్కి రైతులకు డబ్బులు రిలీజ్  చేశారు.  దీంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్నదాతలకు పీఎం కిసాన్‌కు సంబంధించిన రూ. 2 వేలు అకౌంట్లలో జమ‍య్యాయి. ఈ పథకం ద్వారా మెుత్తంగా 9.44 కోట్ల మంది రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.18,880 కోట్లు జమయ్యాయి. 

2019లో ఈ పథకం ప్రారంభం కాగా ఇప్పటివరకు మొత్తం రూ.4.46 లక్షల కోట్లను రైతులకు సాగు  సాయంగా విడుదల చేసినట్లు కేంద్రం తెలిపింది. ఏటా మూడు విడతలలో ఈ డబ్బును  అందజేస్తుంది. పీఎం కిసాన్‌ ద్వారా ఒక్కో రైతుకు మెుత్తం రూ.6 వేల చొప్పున పెట్టుబడి సాయం అందుతుంది.

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