మాస్కోపై డ్రోన్లతో విరుచుకుపడ్డ ఉక్రెయిన్‌ : తీవ్ర ఉద్రిక్తత

ఉక్రెయిన్ -రష్యా యుద్ధంలో మరో ఘోరమైన దాడి ప్రపంచాన్ని విభ్రాంతికి గురి చేసింది. రష్యా ఉక్రెయిన్పై పూర్తిస్థాయి దండయాత్ర ప్రారంభించి నాలుగన్నరేళ్లు గడిచినా, ఉక్రెయిన్లోని సరిహద్దు రేఖపై ఉద్రిక్తత కంటికి కనిపించకుండా కొనసాగుతూనే ఉంది. వందలాది డ్రోన్లతో రష్యా రాజధాని మాస్కో, పరిసర ప్రాంతాల్లో భీకర దాడులు జరపడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
గత నెల రోజుల నుంచి ఉక్రెయిన్ రష్యాపైడ్రోన్ దాడులను తీవ్రతరం చేసింది. ప్రధానంగా చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు, ఇంధన సౌకర్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. ఇదే క్రమంలో గురువారం రష్యా రాజధాని మాస్కోపై అతి పెద్ద డ్రోన్ దాడికి పాల్పడింది. క్రెమ్లిన్కు సుమారు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మాస్కో చమురు శుద్ధి కర్మాగారంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగుతున్న దృశ్యాలపై రష్యా మీడియా విడుదల చేసిన చిత్రాలు, వీడియోలు వైరల్గామారాయి. గత నాలుగన్నరేళ్లలో ఉక్రెయిన్ జరిపిన అతిపెద్ద దాడిగా భావిస్తున్నారు.
రష్యా రాజధాని చుట్టూ ఉన్న లక్ష్యాలపై దాదాపు 200 డ్రోన్లు దాడి చేయడంతో, దట్టమైన నట్టి పొగ మేఘాలు వ్యాపించాయి. ఆగ్నేయ మాస్కోలోని కపోట్న్యా రిఫైనరీపై నెలలో మూడవసారి, ఈ వారంలో రెండవసారి. ఈ దాడితో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగి, పొగతో ఆకాశం నల్లగా మారిపోయింది. ఒక పేలుడు ధాటికి పెద్ద చమురు నిల్వ ట్యాంక్ మూత డజన్ల కొద్దీ మీటర్ల ఎత్తుకు ఎగిరి పడింది. డ్రోన్ శకలాలు భవనంపై పడటంతో సమీపంలోని ఒక షాపింగ్ సెంటర్ కూడా తగలబడినట్టు సమాచారం. అనేక నివాస బహుళ అంతస్తుల భవనాలను ఖాళీ చేయించారు.
Footage of a Ukrainian FP-1 drone being intercepted while flying towards Moscow Refinery. Despite the hit, it still left a considerable explosion when it went down. pic.twitter.com/VNjOaN8FQE
— Benjamin Strick (@BenDoBrown) June 18, 2026
BIG: Ukraine launched its largest drone attack on Moscow in two years, with Russian officials saying air defenses intercepted 194 drones targeting the capital and 555 across Russia overnight.
The strikes damaged infrastructure, sparked fires, and temporarily disrupted flights… pic.twitter.com/4LGWeXGAfN
— Clash Report (@clashreport) June 18, 2026
రష్యాలోని అతిపెద్ద వాటిలో ఒకటి, రాజధాని ప్రాంత ఇంధన మార్కెట్లో మూడింట ఒక వంతు కంటే ఎక్కువ వాటా ఉన్న దీనిపై మంగళవారం ఉక్రేనియన్ డ్రోన్లు దాడి చేశామని ఆ మంటలను వెంటనే ఆర్పివేశామని రష్యా అధికారులు తెలిపారు. స్థానిక గవర్నర్ ఆండ్రీ వోరోబ్యోవ్ ప్రకారం, మాస్కో ప్రాంతంలో పదిహేడు మంది గాయపడ్డారు. దీంతో మాస్కో విమానాశ్రయాలలో వాణిజ్య విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం కలిగించిందని తెలిపారు. 500కు పైగా విమాన సర్వీసులు రద్దు చేశారు. మరికొన్ని ఆలస్యమయ్యాయి.
24 గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 1,000 డ్రోన్లు , నాలుగు ఉక్రెయిన్ క్రూయిజ్ క్షిపణులను అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్లు రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. దక్షిణ రోస్టోవ్ ప్రాంతంలోని ఒక చమురు డిపోపై దాడి జరగగా, అక్కడ ఒక వ్యక్తి మరణించాడు. ఈ యుద్ధాన్ని ముగించాల్సిన సమయం వచ్చింది, మరియు రష్యా దౌత్యపరంగా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉక్రెయిన్ ప్రధాని జెలెన్స్కీ అన్నారు. గత వారం కీవ్పై రష్యా జరిపిన దాడికి ప్రతిస్పందనగా ఈ భారీ డ్రోన్ దాడి జరిగిందని, ఆ దాడిలో ఒక ప్రధాన మతపరమైన ప్రదేశం తగలబడిందన్నారు. తమకు ఈ యుద్ధం వద్దు, ఎప్పుడూ వద్దు అని స్పష్టం చేసిన జెలెన్స్కీ ఉక్రెయిన్ తగలబడితే, మీ మాస్కో కూడా తగల బడుతుందని హెచ్చరించారు.