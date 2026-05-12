మార్కో రూబియో పర్యటన.. కీలక ఒప్పందాలు

ఢిల్లీ: అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి ఇటీవలే భారత పర్యటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పర్యటనలో భాగంగా వ్యూహాత్మక రంగాలు, ఇంధనం, సాంకేతికత, ఖనిజాల సరఫరాకు సంబంధించి ఇరుదేశాల మధ్య చారిత్రాత్మక ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ఈ పర్యటన ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని యుఎస్-ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ పేర్కొంది.
కీలక ఒప్పందాలు
అరుదైన ఖనిజాల సరఫరా
ఈ పర్యటనలో అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది 'క్లిష్టమైన ఖనిజాలు, అరుదైన భూ ఖనిజాల పై యూఎస్-ఇండియా ఫ్రేమ్వర్క్' ఒప్పందం. మైనింగ్, ప్రాసెసింగ్ నుండి అరుదైన అయస్కాంతాల తయారీ వరకు పూర్తి సరఫరా వ్యవస్థలో ఉమ్మడి పెట్టుబడులు, భాగస్వామ్యాలను పెంపొందించేలా దీనిని రూపొందించారు. గ్లోబల్ రేర్ ఎర్త్ మార్కెట్పై చైనా తన పట్టును బిగిస్తున్న తరుణంలో, దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రజాస్వామ్య భాగస్వామ్యంతో కూడిన నెట్వర్క్ను నిర్మించడమే లక్ష్యంగా వాషింగ్టన్, న్యూఢిల్లీలు ఈ అడుగు వేశాయి.
ప్రస్తుతం హార్ముజ్ జలసంధి వంటి కీలక సముద్ర మార్గాల్లో నెలకొన్న అస్థిరత కారణంగా ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఇంధనం, ఎరువుల ధరలు తీవ్రంగా మారుతున్నాయి. దీనిని అధిగమించడానికి ఈ పర్యటనలో రెండు ప్రధాన ఇంధన కార్యక్రమాలను ప్రకటించారు.
క్వాడ్ ఫ్యూయల్ సెక్యూరిటీ ఫోరమ్
ఇండో-పసిఫిక్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీపై క్వాడ్ ఇనిషియేటివ్
ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్ద చమురు వినియోగదారుగా, అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న క్లీన్ ఎనర్జీ మార్కెట్గా ఉన్న భారతదేశం... ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా ప్రాంతీయ ఇంధన భద్రతకు ఒక ప్రధాన స్తంభంగా మారడమే కాకుండా, అమెరికన్ ఇంధన పెట్టుబడులకు సరైన గమ్యస్థానంగా నిలవనుంది.
యుఎస్-ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ ప్రశంసలు
ఈ పర్యటన ఫలితాలపై యూఎస్ఐబీసీ ప్రశంసలు కురిపించింది. ఆ సంస్థ ప్రెసిడెంట్ అంబాసిడర్ (రిటైర్డ్) అతుల్ కేశప్ మాట్లాడుతూ, "ఈ వారం ఇంధన భద్రత, క్లిష్టమైన ఖనిజాలు, సముద్ర ఓడరేవులపై వచ్చిన ప్రకటనలు క్వాడ్ కూటమి యొక్క ప్రాధాన్యతను నిరూపిస్తున్నాయి. న్యూఢిల్లీలో క్వాడ్ సమావేశాన్ని నిర్వహించడం అంతర్జాతీయ భాగస్వామిగా భారతదేశం యొక్క కీలక పాత్రను మరింత బలపరుస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.
భౌగోళిక రాజకీయ పోటీ తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో, ప్రత్యర్థి దేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకుంటూ, దౌత్యపరమైన సత్సంబంధాలను వాణిజ్య పరమైన ఒప్పందాలుగా మార్చడంలో రూబియో దిల్లీ పర్యటన విజయవంతమైందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.