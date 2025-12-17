ఢిల్లీ వాయుకాలుష్యం.. సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

ప్రస్తుతం ఢిల్లిలో నెలకొన్న వాయుకాలుష్యానికి ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా ప్రధాన కారణమని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. వాతావరణ కాలుష్యం అంశపై బుధవారం సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రస్తుతం రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్న తొమ్మిది టోల్ప్లాజాలను వేరే చోటుకు మార్చాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ట్రాఫిక్ సమస్యపై ఎన్హెచ్ఐఏకు నోటీసులు జారీ చేసింది.
కాగా ప్రస్తుతం ఢిల్లీ ఎదుర్కొంటున్న వాయు కాలుష్యానికి గత ఆప్ ప్రభుత్వమే కారణమని ఆరాష్ట్ర మంత్రి మంజిందర్ సింగ్ సిర్సా అన్నారు. రాజధానిలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న వాయుకాలుష్య పరిస్థితులపై ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఢిల్లీకి కాలుష్యం అనే జబ్బు అంటించింది కేజ్రీవాల్ సర్కారేనన్నారు. అయితే వాయు కాలుష్యానికి బాధ్యత వహించాల్సిందిపోయి ఇప్పుడు ఆ అంశంపై కేజ్రీవాల్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారన్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదన్నారు. ఢిల్లీ వాయుకాలుష్య ఘటనపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ పూర్తి బాధ్యత వహించాలని తెలిపారు.