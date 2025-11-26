 సైక్లోన్‌ సెన్యార్‌: తుఫానుగా బలపడిన తీవ్ర వాయుగుండం | Cyclone Senyar: IMD Expect Landfall Today Rains Over Ap And Other States | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సైక్లోన్‌ సెన్యార్‌: తుఫానుగా బలపడిన తీవ్ర వాయుగుండం

Nov 26 2025 11:24 AM | Updated on Nov 26 2025 12:24 PM

Cyclone Senyar: IMD Expect Landfall Today Rains Over Ap And Other States

మలక్కా జలసంధి ప్రాంతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం తుపానుగా బలపడింది. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా ప్రకారం.. ఇది వేగంగా ముందుకు కదులుతూ 24 గంటల్లో బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సహా పలు తీర రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ తుపానుగా సెన్యార్‌గా(Cyclone Senyar) పేరు పెట్టారు.

మలక్కా జలసంధి (Strait of Malacca).. దక్షిణ ఆండమాన్ సముద్రం ప్రాంతంలో తక్కువ పీడన ప్రాంతం ఏర్పడిన వాయుగుండం ఈ ఉదయం తుఫానుగా మారింది. మలేషియా జార్జ్‌టౌన్‌కు సుమారు 260 కి.మీ. పశ్చిమ-దక్షిణ పశ్చిమ దూరంలో, నికోబార్ దీవులకు 600 కి.మీ. తూర్పు-దక్షిణ తూర్పున కేంద్రీకృతమై ఉంది. పశ్చిమ దిశగా గంటకు సుమారు 10 కి.మీ. వేగంతో కదులుతోంది. కాగా.. యూఏఈ దీనికి సెన్యార్‌ అని సూచించింది. దీనర్థం "సింహం" అని.

IMD అంచనా ప్రకారం.. సెన్యార్ తుఫాను మొదట పశ్చిమ-దక్షిణ పశ్చిమ దిశగా కదిలి, తర్వాతి 48 గంటల్లో తిరిగి తూర్పు దిశగా మళ్లనుంది. ఇండోనేషియా సమీపంలో తీరం తాకే అవకాశం ఉందని.. 24 గంటలపాటు తుఫాను తీవ్రతను కొనసాగించి, తర్వాత క్రమంగా బలహీనపడనుందని పేర్కొంది.

సెన్యార్‌ ప్రభావంతో.. అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు, తమిళనాడు, కేరళ, లక్షద్వీప్, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తుఫాను ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. సముద్రంలో అలలు ఎత్తుగా ఎగసే అవకాశం ఉండటంతో, మత్స్యకారులకు హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ రెండో రోజు పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 2

‘పదహారు రోజుల పండుగ’ సినిమా ఓపెనింగ్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుచానూరు : పంచమి తీర్థం..పులకించిన జనం (ఫొటోలు)
photo 4

మరింత గ్లామరస్‌గా అనసూయ లేటేస్ట్‌ లుక్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

దటీజ్‌ వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On 9300 Acre Land Scam In Telangana 1
Video_icon

9,300 ఎకరాలు.. దేశంలోనే అతిపెద్ద భూ కుంభకోణం!
Bigg Boss 9 Telugu Bharani Sister Breaks Silence On Divya And Bharani Trolls 2
Video_icon

దివ్య-భరణిలపై ట్రోల్స్ ఆపండి..! భరణి చెల్లెలు కామెంట్స్ వైరల్
YS Jagan Pays Tribute To BR Ambedkar In Pulivendula 3
Video_icon

అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి జగన్ నివాళులు
Watch Live YS Jagan Mohan Reddy At Brahmanapalli 4
Video_icon

Watch Live: అరటి రైతులకు వైఎస్ జగన్ పరామర్శ
Guntur Katuri Medical College Incident 5
Video_icon

డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో లేడీ డాక్టర్ల వీడియోలు తీసిన కాంపౌండర్
Advertisement
 