 ‘‘రష్యాలో 4 నెలలుగా ఉన్నా.. నీట్ నిరసన కేసులో నా పేరు పెట్టారు’’ | Bihar man claims he was booked in NEET protest case despite being in Russia | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘‘రష్యాలో 4 నెలలుగా ఉన్నా.. నీట్ నిరసన కేసులో నా పేరు పెట్టారు’’

Jul 29 2026 8:18 PM | Updated on Jul 29 2026 8:21 PM

Bihar man claims he was booked in NEET protest case despite being in Russia

పట్నా: దేశవ్యాప్తంగా ఇటీవల జరిగిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నిరసనలకు సంబంధించిన కేసులో తన పేరు చేర్చారని తెలుసుకుని ఆశ్చర్యానికి గురయ్యానని బిహార్‌కు చెందిన ఓ యువకుడు చెప్పాడు. బిహార్‌లోని కిషన్‌గంజ్‌కు చెందిన మహ్మద్ సదాఖత్ తాను గత 4 నెలలుగా రష్యాలో ఉన్నానని పేర్కొన్నాడు.

“జూలై 24న నీట్ లీక్‌కు వ్యతిరేకంగా ఎల్‌ఆర్‌పీ చౌక్ వద్ద నిరసన జరిగింది. ఆ కేసులో బహదూర్‌గంజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ నా పేరు చేర్చింది. నేను గత 4 నెలలుగా రష్యాలో ఉన్నాను” అని సదాఖత్ చెబుతూ ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేశాడు.

“నేను రష్యాలో ఉండడంతో నా పేరును అక్కడి నుంచి తొలగించాలని అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ను కోరుతున్నాను. అలా చేస్తే వారికి రుణపడి ఉంటాను” అని అతడు కోరాడు. అతడి వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతున్నప్పటికీ దాని ప్రామాణికతను స్వతంత్రంగా ఇప్పటివరకు ఏ మీడియా కూడా నిర్ధారించలేకపోయింది.

పోలీసులు ఏమన్నారు?
కిషన్‌గంజ్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ హరి మోహన్ శుక్లా స్పందిస్తూ... వైరల్ వీడియోలోని వ్యక్తిపై కేసు నమోదైందా? లేదా? అన్న విషయాన్ని ధ్రువీకరించలేదు, ఖండించలేదు. సదాఖత్ వీడియోపై అడిగిన ప్రశ్నకు హరి మోహన్‌ స్పందిస్తూ.. “నిరసనలకు సంబంధించిన ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉన్నవారు పోలీసులను సంప్రదించవచ్చు. పరిష్కారం పొందవచ్చు” అని చెప్పారు.

బిహార్ పోలీసుల అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా గతంలో ఈ వైరల్ వీడియోపై స్పందిస్తూ, విషయాన్ని పరిశీలిస్తామని తెలిపింది. అయితే ఆ పోస్టు ఇప్పుడు కనిపించడం లేదు. తొలగించినట్టు తెలుస్తోంది.

విద్యార్థులపై కేసులు ఉపసంహరించనున్న ప్రభుత్వం
ముఖ్యమంత్రి సమ్రాట్ చౌధరి నేతృత్వంలోని బిహార్ ప్రభుత్వం... నిరసనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులపై నమోదైన అన్ని కేసులను ఉపసంహరించనున్నట్టు ప్రకటించింది. ఢిల్లీలో ప్రారంభమైన సీజేపీ ఆందోళనలు చివరకు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు దారితీశాయి.

రాష్ట్ర హోం శాఖ విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. జూలై 26 ఉదయం 6 గంటల కంటే ముందు జరిగిన ఘటనలకు సంబంధించి నమోదైన “అన్ని ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు, ఫిర్యాదులు, షోకాజ్ నోటీసులు” ఉపసంహరించాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది ప‍్రభుత్వం. ఈ కేసుల్లో అరెస్టైన వారందరినీ వెంటనే విడుదల చేయాలని కూడా నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      40 ఏళ్లు దాటినా చెక్కు చెదరని సోయగం..త్రిష లేటెస్ట్‌ ఫోటోలు
      photo 2

      తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఘట్టమనేని జయకృష్ణ (ఫొటోలు)
      photo 3

      చీరకట్టులో మానస వారణాసి ట్రెండింగ్ ఫొటోలు
      photo 4

      ఇంద్రకీలాద్రిపై పండ్లు, కూరగాయలే ఆభరణాలుగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు)
      photo 5

      అత్యంత వైభవంగా ఇండియా కౌచర్ వీక్ ..! ఫ్యాషన్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా..(ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Straight Question to Chandrababu Over Bonda Uma Controversy 1
      Video_icon

      నారా లోకేష్‌పై చర్యలు తీసుకునే దమ్ముందా..?
      YS Jagan Meets With His Fans at Tadepalli 2
      Video_icon

      తాడేపల్లిలో వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన అభిమానులు
      If Actor Dhanush Enters Tamil Nadu Politics, He Could Emerge As A Major Force Says Radhan Pandith 3
      Video_icon

      విజయ్ Vs ధనుష్ రాధన్ పండిత్ మరో సంచలనం
      Teacher Makes Students Massage and Hold Their Feet 4
      Video_icon

      విద్యార్థులతో మసాజ్,కాళ్లు పట్టించుకుంటున్న టీచర్
      Veteran Actress Pavala Syamala Last Rites 5
      Video_icon

      పావలా శ్యామల అంతిమయాత్ర కంటతడి పెట్టిన సెలబ్రెటీలు...
      Advertisement
       