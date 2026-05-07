మరో మలుపు తిరిగిన బెంగాల్‌ రాజకీయం

పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయం మరో మలుపు తిరిగింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఆ రాష్ట్రంలో హింస చెలరేగింది. బీజేపీ-టీఎంసీ కార్యకర్తలు వరుసగా హత్యలకు గురవుతుండడం కలకలం రేపుతోంది. తాజాగా ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత కార్యదర్శి చంద్రనాథ్ హత్యకు గురి కావడంతో రాజకీయ దుమారం రేగింది.
ఈసీ సీరియస్
- బెంగాల్లో హింసాత్మక ఘటనలపై ఎన్నికల సంఘం సీరియస్
- ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండగా.. వరుసగా దాడులు, హత్యలు
- ఇప్పటికే పలువురు టీఎంసీ, బీజేపీ కార్యకర్తలపై దాడులు
- హత్యకు గురైన పలువురు!
- బెంగాల్ పోలీస్ శాఖపై ఈసీ ఆగ్రహం
- శాంతి భద్రతలు అదుపు తప్పకుండా చూడాలని ఆదేశం
- ఘటనలపై నివేదిక ఇవ్వాలని బెంగాల్ డీజీపీకి ఆదేశం
#WATCH | North 24 Parganas | On Suvendu Adhikari's PA Chandra shot dead in Madhyamgram, BJP leader Sajal Ghosh says, "He had no enemies and was a cheerful boy. This was destined for him just because he worked for Suvendu... This is Bengal... 5 bullets were shot... I have been… pic.twitter.com/X6rFpnDzyZ
— ANI (@ANI) May 6, 2026
టీఎంసీ స్పందన ఇదే..
- ప్రజాస్వామ్యంలో హింసకు తావులేదు
- చంద్రనాథ్ హత్యను ఖండిస్తున్నాం
- ఆ హత్యతో మాకు సంబంధం లేదు
- దోషులెవరైనా కఠినంగా శిక్షించాలి
- కోడ్ అమల్లో ఉండగా హింస దురదృష్టకరం
- చంద్రనాథ్ హత్యపై సీబీఐ విచారణ జరగాలి
పీఏ హత్యపై సువేందు రియాక్షన్
- మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీపై సంచలన ఆరోపణలు
- ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించిన అధికారి సువేందు
- పక్కా ప్లాన్తోనే నా పీఏను మత్య చేశారు
- హత్య వెనుక మమతా మేనల్లుడి ప్రమేయం ఉంది
సువేందు పీఏ దారుణ హత్య
- బీజేపీ అధ్యక్షుడు సువేందు అధికారి పీఏ దారుణ హత్య
- చంద్రనాథ్ను కాల్చి చంపిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు
- మధ్యమ్గ్రామ్లో హత్య చేసిన దుండగులు
- కారులో వెళ్తుండగా కాల్చివేత
- నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు
- ఛాతీలో బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లి కారులోనే కుప్పకూలిన చంద్రనాథ్
- కారులో ఉన్న మరో వ్యక్తికి గాయాలూ.. పరిస్థితి విషమం
STORY | Bengal BJP leader Suvendu Adhikari's personal assistant shot dead
BJP leader Suvendu Adhikari's personal assistant was shot dead by unidentified assailants in West Bengal's North 24 Parganas district, party sources said. The incident took place at Doharia in Madhyamgram… pic.twitter.com/oMET6SQm8w
— Press Trust of India (@PTI_News) May 6, 2026