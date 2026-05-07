 మరో మలుపు తిరిగిన బెంగాల్‌ రాజకీయం | Bengal Election Results: Suvendu PA Incident BJP TMC Reactions Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మరో మలుపు తిరిగిన బెంగాల్‌ రాజకీయం

May 7 2026 6:47 AM | Updated on May 7 2026 6:47 AM

Bengal Election Results: Suvendu PA Incident BJP TMC Reactions Updates

పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయం మరో మలుపు తిరిగింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఆ రాష్ట్రంలో హింస చెలరేగింది. బీజేపీ-టీఎంసీ కార్యకర్తలు వరుసగా హత్యలకు గురవుతుండడం కలకలం రేపుతోంది. తాజాగా ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత కార్యదర్శి చంద్రనాథ్‌ హత్యకు గురి కావడంతో రాజకీయ దుమారం రేగింది. 

ఈసీ సీరియస్‌

  • బెంగాల్‌లో హింసాత్మక ఘటనలపై ఎన్నికల సంఘం సీరియస్‌
  • ఎన్నికల కోడ్‌ అమల్లో ఉండగా.. వరుసగా దాడులు, హత్యలు
  • ఇప్పటికే పలువురు టీఎంసీ, బీజేపీ కార్యకర్తలపై దాడులు
  • హత్యకు గురైన పలువురు!
  • బెంగాల్‌ పోలీస్‌ శాఖపై ఈసీ ఆగ్రహం
  • శాంతి భద్రతలు అదుపు తప్పకుండా చూడాలని ఆదేశం
  • ఘటనలపై నివేదిక ఇవ్వాలని బెంగాల్‌ డీజీపీకి ఆదేశం

 


టీఎంసీ స్పందన ఇదే..  

  • ప్రజాస్వామ్యంలో హింసకు తావులేదు
  • చంద్రనాథ్‌ హత్యను ఖండిస్తున్నాం
  • ఆ హత్యతో మాకు సంబంధం లేదు
  • దోషులెవరైనా కఠినంగా శిక్షించాలి
  • కోడ్‌ అమల్లో ఉండగా హింస దురదృష్టకరం
  • చంద్రనాథ్‌ హత్యపై సీబీఐ విచారణ జరగాలి

 

పీఏ హత్యపై సువేందు రియాక్షన్‌

  • మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, ఎంపీ అభిషేక్‌ బెనర్జీపై సంచలన ఆరోపణలు
  • ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించిన అధికారి సువేందు
  • పక్కా ప్లాన్‌తోనే నా పీఏను మత్య చేశారు
  • హత్య వెనుక మమతా మేనల్లుడి ప్రమేయం ఉంది


సువేందు పీఏ దారుణ హత్య

  • బీజేపీ అధ్యక్షుడు సువేందు అధికారి పీఏ దారుణ హత్య
  • చంద్రనాథ్‌ను కాల్చి చంపిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు
  • మధ్యమ్‌గ్రామ్‌లో హత్య చేసిన దుండగులు
  • కారులో వెళ్తుండగా కాల్చివేత
  • నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు
  • ఛాతీలో బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లి కారులోనే కుప్పకూలిన చంద్రనాథ్‌
  • కారులో ఉన్న మరో వ్యక్తికి గాయాలూ.. పరిస్థితి విషమం

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

SRH vs PBKS : ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. తారల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

మహేశ్ బాబు సోదరుడి కుమారుడి మూవీ సాంగ్ షూట్ (ఫొటోలు)
photo 3

నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి భౌతిక కాయానికి సినీ ప్రముఖుల నివాళులు (ఫొటోలు)
photo 4

బర్త్ డే బ్యూటీ.. అందాల భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 5

'టీవీకే' విజయ్‌ని ఇలా ఎప్పుడూ చూసుండరు (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu And Nara Lokesh Link With Red Sandalwood Smugglers 1
Video_icon

ప్యాలెస్ కోసం నారా వారి స్కెచ్.. ఎర్రచందనం దొంగలతో బాబు, లోకేశ్

Tamil Nadu Alliance Twist DMK And AIADMK Hold Alliance Talks 2
Video_icon

విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారానికి బ్రేక్
SV Mohan Reddy Serious on Chandrababu Over Ceremony for TDP Office in Government Land 3
Video_icon

ప్రభుత్వ స్థలంలో టీడీపీ ఆఫీసు భూమి పూజ బాబుపై SV మోహన్ రెడ్డి ఫైర్
Chinta Mohan Shocking Comments on CM Chandrababu 4
Video_icon

తమిళనాడు పరిస్థితే ఏపీ లో రిపీట్... TVK విజయ్ విజయంపై చింతా మోహన్ రియాక్షన్
Doubt On TVK Vijay Swearing Ceremony 5
Video_icon

విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం అనుమానమే
Advertisement
 