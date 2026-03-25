 తెల్లారుతూనే భీతావహం.. 'డబుల్ డెక్కర్' బోల్తా పడి.. | 2 Dead As Double Decker Bus Carrying 25 Passengers Overturns In New Delhi
తెల్లారుతూనే భీతావహం.. 'డబుల్ డెక్కర్' బోల్తా పడి..

Mar 25 2026 8:30 AM | Updated on Mar 25 2026 10:00 AM

2 dead as double decker bus carrying 25 passengers overturns

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బుధవారం తెల్లారుతూనే ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సెంట్రల్ ఢిల్లీలోని కరోల్ బాగ్ ప్రాంతంలో జరిగిన  డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మరణించగా, 20 మందికి పైగా ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్ నుండి 25 మంది ప్రయాణికులతో వస్తున్న ఒక ప్రైవేట్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సు.. ఢిల్లీలోని జెండే వాలన్ ఆలయానికి సమీపంలో ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది.

ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ప్రమాద తీవ్రతకు బస్సు నుజ్జునుజ్జయింది. బస్సులో చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికులను రెస్క్యూ బృందాలు అతికష్టం మీద బయటకు తీసుకువచ్చాయి. గాయపడిన వారిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం సర్ గంగా రామ్ హాస్పిటల్, రామ్ మనోహర్ లోహియా (ఆర్‌ఎంఎల్‌)ఆసుపత్రికి తరలించారు.

క్షతగాత్రుల్లో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. డ్రైవర్ బస్సుపై నియంత్రణ కోల్పోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కొన్ని వారాల క్రితమే ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని హత్రాస్ వద్ద యమునా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై డబుల్ డెక్కర్ బస్సు ప్రమాదానికి గురై ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన మరువకముందే, ఈ ఘటన జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఇది కూడా చదవండి: తమిళ పీఠం: ‘2021’ సీన్‌ రిపీట్ ? షాకిస్తున్న సీక్రెట్ సర్వే?

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

యువ నటుడు కెన్ కరుణాస్ 'యూత్' సినిమా ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : పెట్రోల్‌ బంక్‌ల వద్ద భారీ క్యూ.. వదంతులతో జనం పరుగులు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫోటోలు)
photo 4

నటిని పెళ్లాడిన ప్రముఖ ర్యాపర్‌ బాద్‌షా (ఫోటోలు)
photo 5

దురంధర్‌-2 మూవీ.. ఈ అరుదైన షూటింగ్ ఫోటోలు చూశారా? (ఫోటోలు)

Video

View all
CAG Flags Issues In Amaravati Plan 1
Video_icon

అమరావతి ప్లాన్ లో లోపాలు.. ఖజానాపై రూ 1472 కోట్ల భారం

Petrol Crises Huge Queue Line In Fuel Stations In Hyderabad 2
Video_icon

పెట్రోల్ టెన్షన్.. బంకుల వద్ద భారీ క్యూలు
AV Subba Reddy Fires On Bhuma Akhila Priya 3
Video_icon

ఎంత మౌనంగా ఉంటే.. అంత రెచ్చగొడుతున్నావ్.. అఖిల ప్రియపై ఏవి సుబ్బారెడ్డి ఫైర్

Supreme Upholds AP High Court Ruling On SC Status After Conversion 4
Video_icon

మతం మారితే.. రిజర్వేషన్లు రద్దు!

Saudi And Israel Strategy In Middle East War 5
Video_icon

ఇరాన్ పతనమే లక్ష్యంగా ? సౌదీ బిగ్ ప్లాన్
