 విజయ్ దేవరకొండ కింగ్‌డమ్.. మాస్ సాంగ్ వచ్చేసింది! | Vijay Deverakonda Latest Movie Kingdom Video Song Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Vijay Deverakonda: విజయ్ దేవరకొండ కింగ్‌డమ్.. మాస్ సాంగ్ వచ్చేసింది!

Aug 20 2025 2:52 PM | Updated on Aug 20 2025 3:10 PM

Vijay Deverakonda Latest Movie Kingdom Video Song Out Now

విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా వచ్చిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్కింగ్డమ్. గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్షన్లో వచ్చిన సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్టాక్తెచ్చుకుంది. మూవీలో భాగ్య శ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా మెప్పించింది. జూలై 31 థియేటర్లలో విడుదలైన చిత్రం నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.80 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది.

తాజాగా మూవీ నుంచి సూపర్ హిట్ సాంగ్మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. రగిలే రగిలే అంటూ సాగే మాస్ సాంగ్ఫుల్ వీడియోను విడుదల చేశారు. పాట విజయ్ ఫ్యాన్స్ను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. పాటకు అనిరుధ్ రవిచందర్సంగీతమందించారు. కాగా.. చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్బ్యానర్లో సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘చాయ్‌ వాలా’ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీలో వెరీ స్పెషల్‌.. ఎంతో మహిమ గల అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా (ఫొటోలు)
photo 3

కుర్రాళ్ళ గుండెల్ని కొల్లగొడుతున్న హీరోయిన్ శివాని నాగరం (ఫొటోలు)
photo 4

నా కెరీర్‌లోనే ది బెస్ట్‌ సినిమా.. ప్లీజ్‌ సపోర్ట్‌.. అనుపమ కన్నీళ్లు (ఫోటోలు)
photo 5

కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Hawaiis Fire Monster Awakens Again 1
Video_icon

అగ్నిపర్వతం బద్దలు ఇండియాకు భయం పట్టుకుందా
Anchor Eshwar Straight Questions On BR Naidu Over Legal Notices 2
Video_icon

లీగల్ నోటీసులపై బిఆర్ నాయుడుపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సూటి ప్రశ్నలు
KSR Comment On Nara Lokesh Elevation Politics Against Supreme Court Guidelines 3
Video_icon

DCM పవన్ స్థాయిని తగ్గించి మరీ నారా లోకేష్ కు ఎలివేషన్
Minister Narayana Revel Facts On Amaravati Floods 4
Video_icon

అమరావతి మునిగింది.. నిజం చెప్పిన మంత్రి నారాయణ.. ఎల్లో మీడియా పరువు పాయే..

Women Reaction On AP Free Bus 5
Video_icon

AP: ఆ మాత్రం దానికి ఫ్రీ బస్..
Advertisement
 