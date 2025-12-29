 కొత్త ఏడాది స్పెషల్.. ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి వచ్చే సినిమాలివే | Upcoming OTT Movies Telugu January First Week 2026 | Sakshi
Dec 29 2025 2:51 PM | Updated on Dec 29 2025 3:06 PM

Upcoming OTT Movies Telugu January First Week 2026

మరోవారం వచ్చేసింది. ఈ వీకెండ్‌లోనే కొత్త ఏడాది రాబోతుంది. అందుకు తగ్గట్లే న్యూఇయర్ సందర్భంగా థియేటర్లలోకి పలు సినిమాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. సైక్ సిద్ధార్థ్, వనవీర, త్రిముఖ, సకుటుంబానాం, నీలకంఠ, వినరా ఓ వేమ, ఘంటసాల, 45, గత వైభవం తదితర స్ట్రెయిట్-డబ్బింగ్ మూవీస్ లిస్టులో ఉన్నాయి. మరోవైపు ఓటీటీల్లోనూ చాలా తక్కువ చిత్రాలు మాత్రమే స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి.

ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే సినిమాల విషయానికొస్తే ఎకో అనే మలయాళ డబ్బింగ్ చిత్రం చాలా ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఒరిజినల్ వెర్షన్ అద్భుతమైన హిట్ కావడంతో కొందరు తెలుగు ఆడియెన్స్ దీనికోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. హక్ అనే హిందీ మూవీతో పాటు స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ ఫైనల్ ఎపిసోడ్, ఎల్‌బీడబ్ల్యూ అనే తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్‌లు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ రానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (డిసెంబరు 29 నుంచి జనవరి 4 వరకు)

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • మెంబర్స్ ఓన్లీ (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ సిరీస్) - జనవరి 29

  • ఎకో (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - డిసెంబరు 31

  • స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 3 (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - జనవరి 01

  • ల్యూపిన్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జనవరి 01

  • హక్ (హిందీ మూవీ) - జనవరి 02

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • సూపర్ నోవా (నైజీరియన్ సినిమా) - డిసెంబరు 29

  • సీగే మీ వోస్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జనవరి 02

హాట్‌స్టార్

  • ఎల్‌బీడబ్ల్యూ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - జనవరి 01

సన్ నెక్స్ట్

  • ఇతిరి నేరమ్ (మలయాళ సినిమా) - జనవరి 01

