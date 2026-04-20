Apr 20 2026 12:18 PM | Updated on Apr 20 2026 12:31 PM

మరో వారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలోకి పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ మూవీస్ ఏం రావట్లేదు. 'గేదెల రాజు' అనే తెలుగు మూవీ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది కానీ దీనిపై ఏ మాత్రం బజ్ లేదు. మరోవైపు పాప్ దిగ్గజం మైకేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ 'మైకేల్', అలానే లేటెస్ట్ మలయాళ సెన్సేషన్ 'వాలా 2' కూడా తెలుగు డబ్బింగ్ రూపంలో ఈ వీకెండ్ రిలీజ్ కాబోతున్నాయి.

మరోవైపు ఓటీటీల్లోనూ ఈ వారం దాదాపు 19కి పైగా మూవీస్, వెబ్ సిరీస్‌లు అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. ప్రతిఛాయ, బ్యాండు మేళం, లేచింది మహిళా లోకం అనే తెలుగు చిత్రాలు ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. హ్యాపీరాజ్ మూవీ కూడా ఇదే వీకెండ్ వచ్చే అవకాశముంది. ఇంతకీ ఏ సినిమా ఏ రోజు ఓటీటీలోకి రానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (ఏప్రిల్ 20 నుంచి 26 వరకు)

హాట్‌స్టార్

  • బ్రూక్లిన్ నైన్ నైన్ (ఇంగ్లీష్ కామెడీ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 20

  • ప్రతిఛాయ (మలయాళ మూవీ) - ఏప్రిల్ 24

  • 24 (హిందీ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 24

 

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • రెజల్ మేనియా (స్పోర్ట్స్ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 19

  • అన్ చూజన్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 21

  • హల్క్ హోగన్: రియల్ అమెరిన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 22

  • స్ట్రేంజర్ థింగ్స్: టేల్స్ ఫ్రమ్ 85 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 23

  • అపెక్స్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఏప్రిల్ 24

సన్ నెక్స్ట్

  • లేచింది మహిళా లోకం (తెలుగు సినిమా) - ఏప్రిల్ 22

జీ5

  • బ్యాండు మేళం (తెలుగు మూవీ) - ఏప్రిల్ 24

  • జిరాక్స్ (కన్నడ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 24

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • ఫ్రమ్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 20

  • కెవిన్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 20

  • కిల్లింగ్ గ్రౌండ్స్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఏ‍ప్రిల్ 22

  • హ్యాపీరాజ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - ఏప్రిల్ 24

  • నాటీ బిజినెస్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 24

లయన్స్ గేట్ ప్లే

  • గ్రీన్ ల్యాండ్ 2: మైగ్రేషన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - ఏప్రిల్ 24

ఆపిల్ టీవీ ప్లస్

  • క్రిమినల్ రికార్డ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 22

  • మై బ్రదర్ ద మినోటర్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఏప్రిల్ 24

