'స్వయంభు' రిలీజ్‌.. బిగ్‌ యాక్షన్‌ వీడియోతో ప్రకటన

చాలారోజుల తర్వాత స్వయంభు(Swayambhu Movie( సినిమా గురించి అప్డేట్ ఇచ్చారు. నిఖిల్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ మూవీని పాన్ ఇండియా రేంజ్లో దర్శకుడు భరత్ కృష్ణమాచారి తెరకెక్కిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 13న ఈ మూవీని విడుదలచేస్తున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే అదిరిపోయే రేంజ్లో ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు. ఇందులో సంయుక్త, నభా నటేష్ హీరోయిన్లు. ‘ఠాగూర్’ మధు సమర్పణలో భువన్, శ్రీకర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో లెజెండరీ వారియర్ క్యారెక్టర్లో నిఖిల్ కనిపించనున్నారు . ‘బాహుబలి, ఆర్ర్ఆర్’ వంటి భారీ చిత్రాలకు పని చేసిన సినిమాటోగ్రాఫర్ కేకే సెంథిల్ కుమార్ ‘స్వయంభు’లో తన మ్యాజిక్ చూపించనున్నారు’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది.