జబర్దస్త్ కామెడీ షోతో గుర్తింపు తెచ్చుకుని ప్రస్తుతం యాంకర్గా పలు షోలకు హోస్టింగ్ చేస్తున్న సుడిగాలి సుధీర్ గురించి ఇప్పుడో న్యూస్ తెగ వైరల్ అవుతోంది. యాంకర్ దీపిక పిల్లితో ఇతడు ప్రేమలో ఉన్నాడని, వీళ్లిద్దరూ కలిసి విదేశాల్లో షికార్లు కూడా చేసేస్తున్నారని నిన్నంతా సోషల్ మీడియాలో తెగ మాట్లాడుకున్నారు. దానికి కారణం ఓ ఫొటో. స్వయంగా దీపికనే దీన్ని తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేసేసరికి అంతా నిజమనే అనుకున్నారు. ఇంతలోనే దీపిక ట్విస్ట్ ఇస్తూ పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చేసింది.
సుడిగాలి సుధీర్ పేరు చెప్పగానే రష్మినే గుర్తొస్తుంది. ఎందుకంటే నిజంగా వీళ్లిద్దరూ ప్రేమికులే అన్నట్లు ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ పండించారు. తామిద్దరం కేవలం ఫ్రెండ్స్ మాత్రమేనని చాలాసార్లు చెప్పినప్పటికీ వీళ్లిద్దరూ ప్రేమికులే, త్వరలో పెళ్లి చేసుకుంటారేమో అని నెటిజన్లు ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్లిద్దరూ ఇప్పటివరకు సింగిల్గా ఉండటమే దీనికి కారణమని చెప్పొచ్చు. అయితే సుధీర్.. యాంకర్ దీపిక పిల్లితో క్లోజ్గా ఉన్న ఫొటో బయటకొచ్చేసరికి అంతా షాకయ్యారు. ఇదసలు ఊహించనేలేదుగా అనుకున్నారు.
ఇప్పుడు ఆ వైరల్ ఫొటోపై స్వయంగా దీపిక పిల్లి క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. ఈ మేరకు ఇన్ స్టాలో స్టోరీలు పెట్టింది. 'నా ఇన్ స్టా అకౌంట్ హ్యాక్ అయింది. గతరాత్రి నా స్టోరీలో షేర్ అయింది 'ఏఐ' జనరేటెడ్ ఫొటో. నా అనుమతి లేకుండా దాన్ని పోస్ట్ చేశారు. దీన్ని మీరెవరూ షేర్ చేయొద్దు. గత 24 గంటల్లో నా ఖాతాలో పోస్ట్ అయిన ఏ కంటెంట్తోనూ నాకు సంబంధం లేదు. దీన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. ఈ సమస్యని పరిష్కరించే పనిలో ఉన్నా' అని దీపిక చెప్పుకొచ్చింది. సుధీర్-దీపిక కలిసి పలు షోలకు గతంలో హోస్టింగ్ చేశారు.
