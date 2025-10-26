 మళ్లీ ప్రాణం పోసుకున్న పునీత్‌ రాజ్‌కుమార్‌.. ఫ్యాన్స్‌తో మాట్లాడతాడు! | Star Fandom Launches Dr Puneeth Rajkumar AI App | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మళ్లీ ప్రాణం పోసుకున్న పునీత్‌ రాజ్‌కుమార్‌.. ఫ్యాన్స్‌ కోసం యాప్‌

Oct 26 2025 6:14 PM | Updated on Oct 26 2025 6:20 PM

Star Fandom Launches Dr Puneeth Rajkumar AI App

కన్నడ సినిమా పరిశ్రమకు మాత్రమే కాకుండా, కర్ణాటక ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వత స్థానం సంపాదించుకున్న లెజెండరీ నటుడు డాక్టర్ పునీత్ రాజ్‌కుమార్‌(Puneeth Rajkumar). ఆయన మరణించి నాలుగేళ్లు(2021లో గుండెపోటుతో మరణించాడు) అవుతున్నా.. అభిమానులు ఇప్పటికీ మర్చిపోవడం లేదు. ఏదో రకంగా ఆయనను గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. మధ్య ఏఐ(ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్)ని ఉపయోగించి వెబ్సిరీస్లో పునీత్ రాజ్ కుమార్‌ని చూపించారు

ఇప్పుడు అదే టెక్నాలజీతో ఏకంగా ఫ్యాన్స్తో మాట్లాడేలా యాప్ని తీసుకొచ్చారు స్టార్ ఫ్యాండమ్ LLP సంస్థ. తాజాగా యాప్ని కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్లాంచ్చేశారు. పునీత్ భార్య అశ్విని పునీత్ రాజ్‌కుమార్ సహకారంతో, స్టార్ ఫ్యాండమ్ LLP వ్యవస్థాపక చైర్మన్ డాక్టర్ సమర్థ రాఘవ నాగభూషణం నాయకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ యాప్, భారతదేశంలో మొదటి ఫ్యాన్‌డమ్ ఆధారిత డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌గా చరిత్ర సృష్టించింది.

పునీత్ రాజ్‌కుమార్ వర్ధంతి(అక్టోబర్‌ 29)కి మూడు రోజుల ముందే ఈ యాప్‌ని విడుదల చేశారు. 'అప్పు ఫ్యాండమ్ యాప్' (Appu Fandom App) అని కూడా పిలువబడే ఈ అప్లికేషన్, ఏఐ టెక్నాలజీ ద్వారా పునీత్ యొక్క ఆకర్షణ, క్రమశిక్షణ, సానుకూలత, మానవత్వ గుణాలను డైనమిక్‌గా ప్రతిబింబించడానికి రూపొందించబడింది. ఇది కేవలం ఒక ట్రిబ్యూట్ మాత్రమే కాకుండా, ఫ్యాన్స్‌తో పునీత్ ఆత్మను డిజిటల్‌గా కనెక్ట్ చేసే జీవంతమైన అనుభవంగా మారుతుంది.

ఈ యాప్ పునీత్ రాజ్‌కుమార్ యొక్క 'పవర్ స్టార్' ఇమేజ్‌ను కొత్త తరాలకు అందించడమే కాకుండా, కన్నడ సినిమా పరిశ్రమకు డిజిటల్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. PRK ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా అశ్విని నిర్వహించబడుతున్న ప్రాజెక్ట్‌గా, ఇది పునీత్ యొక్క సినిమాలు, గ్రామీణ సేవలు, యువత ప్రేరణలను కలిగి ఉంటుంది. ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికే యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి, పవర్ స్టార్‌తో 'కనెక్ట్' అవుతున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇట్స్‌ ఫ్యామిలీ టైమ్‌ అంటున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)
photo 2

కార్తీకమాసంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 4

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 5

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Munneru River Floods Effect In Khammam 1
Video_icon

ముందుకొస్తున్న మున్నేరు.. ఖమ్మంలో టెన్షన్ టెన్షన్
10 Members Affected Due To Adulterated Toddy 2
Video_icon

కల్తీ కల్లు ఎఫెక్ట్.. 10 మందికి తీవ్ర అస్వస్థత
YS Jagan Hold Teleconference With YSRCP Leaders On Montha Cyclone 3
Video_icon

Montha Cyclone: మొంథా తుఫానుపై వైఎస్ జగన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్
Heavy Rain Leads To Floods In Hanmakonda Warangal And Mahabubabad 4
Video_icon

తుఫాన్ ప్రభావంతో అతలాకుతలమైన వరంగల్
YSRCP Kakani Govardhan Reddy Strong Counter To Pawan Kalyan 5
Video_icon

హ్యాట్సాఫ్ వంగా గీత.. పవన్ చేయాల్సిన పని చేస్తుంది కాకాణి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Advertisement
 