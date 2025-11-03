 బాహుబలి రాకెట్‌ సక్సెస్‌.. గర్వంగా ఉందన్న రాజమౌళి | SS Rajamouli Praise on ISRO over Bahubali Rocket Launch Sucess | Sakshi
బాహుబలి రాకెట్‌.. గర్వంగా ఉందన్న రాజమౌళి

Nov 3 2025 3:32 PM | Updated on Nov 3 2025 3:35 PM

SS Rajamouli Praise on ISRO over Bahubali Rocket Launch Sucess

భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) మరోసారి తన శక్తిని చాటుకుంది. బాహుబలి రాకెట్‌ (ఎల్‌వీఎం3-ఎం5)ను విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. నవంబర్‌ 2న శ్రీహరి కోటలోని సతీష్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ నుంచి ఎల్‌వీఎం3-ఎం5 ద్వారా సీఎంఎస్‌-03 శాటిలైట్‌ను నిర్దేశిత కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కమ్యూనికేషన్‌ శాటిలైట్‌ పూర్తిగా భారతదేశంలో తయారుకావడం విశేషం. 

రాకెట్‌ సక్సెస్‌.. రాజమౌళి హర్షం
ఎల్‌వీఎం3-ఎం5 రాకెట్‌ సుమారు 4,410 కేజీలు బరువుంది. ఇది భారత భూభాగంతో సహా సముద్ర ప్రాంతంలోనూ అన్ని వేళల్లో సేవలందిస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం దాదాపు 15 ఏళ్ళు పాటు పనిచేస్తుందని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంపై దర్శకుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (SS Rajamouli) హర్షం వ్యక్తం చేశాడు.

నిజంగా మాకు గర్వకారణం
అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్‌ శాటిలైట్‌ CMS-03 విజయవంతమవడం ఆనందకరం. భారతదేశ శక్తిసామర్థ్యాలను అంతరిక్షంలోనూ చాటిచెప్తున్నందుకు గర్వంగా ఉంది. బాహుబలి.. ఈ పేరుకున్న బలం, దమ్ము అలాంటిది! ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఈ రాకెట్‌కు బాహుబలి అని పేరు పెట్టడం పట్ల మా బాహుబలి టీమ్‌ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాం. ఇది నిజంగా మాకు గర్వకారణం అని రాజమౌళి ట్వీట్‌ చేశాడు.

 

