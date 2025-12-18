 మీలో డ్యాన్స్ టాలెంట్ ఉందా.. అయితే ఈ అవకాశం మీ కోసమే..! | Zee Telugu Dance Show audtions at hyderabad sarathi studios | Sakshi
Dance Show audtions: డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 2.O.. హైదరాబాద్‌లో ఆడిషన్స్!

Dec 18 2025 7:27 PM | Updated on Dec 18 2025 7:29 PM

Zee Telugu Dance Show audtions at hyderabad sarathi studios

టాలీవుడ్‌లో డ్యాన్స్‌ షోలకు ఫుల్ క్రేజ్ ఉంటోంది. అందులో భాగంగానే పలు ఛానెల్స్‌లో డ్యాన్స్ షోలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలో ఆట పేరుతో జీ తెలుగులో వచ్చిన డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో ఆట. ఈ షోకు అభిమానుల నుంచి అత్యంత ఆదరణ వచ్చింది. దీంతో మేకర్స్ సరికొత్త సీజన్‌తో మీ ముందుకు రానున్నారు.

ఇందులో భాగంగానే ఆట 2.0 పేరుతో జీ తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ షోలో పాల్గొగనాలనుకునే వారికోసం ప్రత్యేకంగా ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తోంది. ఈనెల 21 అంటే ఆదివారం హైదరాబాద్‌ అమీర్‌పేట్‌లోని సారథి స్టూడియోస్‌లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఆడిషన్స్‌లో 18 నుంచి 60 ఏళ్ల వరకు ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చని తెలిపారు. ఎవరైనా వాట్సాప్‌ ద్వారా 70322 23913 నంబర్‌కు వివరాలు పంపవచ్చని తెలిపింది. అంతేకాకుండా https://aata.zee5.com వెబ్‌సైట్‌లో వీడియో అప్‌లోడ్‌ చేసి ఆడిషన్స్‌లో పాల్గొనవచ్చని పేర్కొన్నారు. 
 

 

