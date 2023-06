బొమ్మరిల్లు, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా సినిమాలతో తెలుగులో విశేష గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు హీరో సిద్దార్థ్‌. కానీ ఆ స్టార్‌డమ్‌ను అలాగే కాపాడుకోలేకయాడు. వరుస అపజయాలతో తెలుగు చిత్రసీమకు దూరమయ్యాడు. ఒరేయ్‌ బామ్మర్ది, మహాసముద్రం చిత్రాలతో మళ్లీ తెలుగు ఆడియన్స్‌ను పలకరించినప్పటికీ విజయం మాత్రం అందని ద్రాక్షే అయింది. తెలుగులో ఎలాగైనా తిరిగి పట్టు సాధించాలన్న కసితో టక్కర్‌తో ముందుకు వచ్చాడు సిద్దార్థ్‌.

కార్తీక్‌ జి. క్రిష్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌ ఆర్ట్స్‌, ప్యాషన్‌ స్టూడియోస్‌తో కలిసి టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మించారు. శుక్రవారం (జూన్‌ 9న) తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఈ సినిమా విడుదలైంది. ఇప్పటికే పలు చోట్ల ఫస్ట్‌ డే ఫస్ట్‌ షో పడిపోయింది. దీంతో థియేటర్‌లో టక్కర్‌ చూసిన సినీ ప్రియులు ట్విటర్‌ వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. మరి టక్కర్‌ సినిమా ఎలా ఉంది? సిద్దార్థ్‌ ఈసారైనా హిట్టు కొట్టాడా? అనే అంశాలను నెటిజన్ల మాటల్లో తెలుసుకుందాం.

సిద్దార్థ్‌ తన పాత్రకు న్యాయం చేశాడు. యోగి బాబు కామెడీ బాగుంది. ఆర్జే విఘ్నేశ్‌కాంత్‌ పాత్ర పర్వాలేదు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఫస్టాఫ్‌తో పోలిస్తే సెకండాఫ్‌ యావరేజ్‌ కంటే కూడా దారుణంగా ఉందంటున్నారు. సినిమా యావరేజ్‌ అని చెప్తున్నారు.

Premier show🎬 ~ #Takkar @sathyamcinemas ... Sidharth done his role really gud, Yogi Babu comedy works gud & rj Vigneshkanth portion is okay ... But stry wise aracha maava aracha maari iruku 😮‍💨

1 word review - takkar knjm makkar 🥱 — 𝑁𝐾 (@_naviin_13) June 9, 2023

#Takkar first half So far so good except yogibabu comedy😀😀 — Poovanesh S (@poova4u) June 9, 2023

#TakkarReview Decent first half with below avg second half. Fight sequences good. Old template. Script could have been better in Second half. Cringe comedy. Siddharth🔥, Divyansha😍, yogibabu waste Decent BGM, Good visuals. Run time big plus. Overall - Average pic.twitter.com/WZhBHudCEi — Poovanesh S (@poova4u) June 9, 2023

#TAKKAR - Didn't work for me. Dull 1st half, below par 2nd half. Mass moments & Love portions didn't work at all. Songs good. Yogi Babu scenes worked at some places. Climax 🤐🤧😷 Disappointed 💔🚶🏻 https://t.co/JjfJMuNWxu pic.twitter.com/vM7t608A0d — Kumarey (@Thirpoo) June 8, 2023

#Takkar Movie Review : ⭐⭐½ Strictly Average 1st half and decent 2nd Half Comedy Worked in bits and decent songs👍

But Action & Emotions didn't work well 👎 Overall another Below Par Movie from #Siddharth Hope he gives comeback soon🤞 — Thyview (@Thyveiw) June 8, 2023

