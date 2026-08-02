బేబీ బంప్తోనూ సమంత గ్లామరస్ ఫొటోషూట్
స్నేహితులతో కలిసి నమ్రత ఫారెన్ ట్రిప్
జిమ్ డ్రస్తో సురేఖావాణి ఫ్రెండ్షిప్ డే విషెస్
పచ్చని చీరలో మెరిసిపోతున్న శ్రుతి హాసన్
పట్టుచీరలో బుట్టబొమ్మలా నభా నటేశ్
చీరలో చందమామలా హెబ్బ పటేల్ ధమాకా
Aug 2 2026 6:17 PM | Updated on Aug 2 2026 6:17 PM
బేబీ బంప్తోనూ సమంత గ్లామరస్ ఫొటోషూట్
స్నేహితులతో కలిసి నమ్రత ఫారెన్ ట్రిప్
జిమ్ డ్రస్తో సురేఖావాణి ఫ్రెండ్షిప్ డే విషెస్
పచ్చని చీరలో మెరిసిపోతున్న శ్రుతి హాసన్
పట్టుచీరలో బుట్టబొమ్మలా నభా నటేశ్
చీరలో చందమామలా హెబ్బ పటేల్ ధమాకా