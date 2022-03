అల్లూరి సీతారామరాజుగా మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్ చరణ్, కొమురం భీమ్‌గా యంగ్ టైగర్‌ జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ బిగ్గెస్ట్‌ మల్లీస్టారర్‌ చిత్రం రౌద్రం.. రణం.. రుధిరం.. (ఆర్ఆర్ఆర్). పాన్‌ ఇండియాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని దర్శక ధీరుడు రాజమౌలి డైరెక్ట్‌ చేశారు. ఎప్పటినుంచో ఎదురు చూస్తున్న ఈ మూవీ ఎట్టకేలకు మార్చి 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. దీంతో థియేటర్లలో అభిమానుల సందడి విపరీతంగా ఉంది. సినిమా సూపర్‌ హిట్ అంటూ అభిమానులు, ప్రేక్షుకులు, సినీ తారలు సైతం ప్రశంసిస్తున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్‌ సినిమాను ప్రతీ ఒక్కరూ పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతుంటే ఒక క్రిటిక్‌ మాత్రం విమర్శించాడు.

బాలీవుడ్‌ క్రిటిక్‌ కమల్‌ ఆర్‌ ఖాన్‌ (కెఆర్‌కె) జక్కన కళాఖండ ఆర్ఆర్ఆర్‌పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించాడు. భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత చెత్త సినిమా తీసినందుకు డైరెక్టర్‌ రాజమౌళిని జైలులో పెట్టాలని కెఆర్‌కె విమర్శించాడు. ఆర్ఆర్ఆర్‌ను తలాతోక లేని సౌత్‌ మసాలా చిత్రంగా ఆయన అభివర్ణించాడు. ఈ మూవీ చూడంటంతో తన నాలెడ్జ్‌ జీరో అయిందన్నాడు. 'తప్పు చెప్పలేను.. కానీ దేశ వీరులను చెత్త సినిమాతో పోల్చడం నేరం. రూ. 600 కోట్ల బడ్జెట్‌తో చెత్త సినిమా తీసిన రాజమౌళిని 6 నెలలు జైలులో పెట్టాలి.' అని కమల్‌ ఆర్ ఖాన్ పేర్కొన్నాడు.



I can’t call it mistake but I will call it biggest crime. Director #Rajamouli should be jailed for minimum 6 months for making this crap film #RRR with ₹600Cr budget. — KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2022

Sir @ssrajamouli you are killing my all senses. My all knowledge has become Zero today. Kaise Kar lete ho sir? Maza Hi Aa Gaya sir. Every director makes his Aag and #RRR is your AAG. — KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2022

Film #RRR is that shit film, which has never made before in the history of Indian cinema. This film destroys the brain cells of a human being to make him alive dead. It is the worst film ever made In India. Thugs of Hindustan is Mughal E Azam compare to this crap. 0* from me. — KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2022