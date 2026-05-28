 'కరుప్పు' రిజెక్ట్‌ చేసిన విజయ్‌కు థాంక్స్‌.. ఎందుకంటే? | RJ Balaji Thanks Vijay Over Karuppu Movie For This Reason | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందుకే హీరో విజయ్‌కు కృతజ్ఞతలు చెప్పా: 'కరుప్పు' డైరెక్టర్‌

May 28 2026 10:47 AM | Updated on May 28 2026 10:47 AM

RJ Balaji Thanks Vijay Over Karuppu Movie For This Reason

స్టార్‌ హీరో సూర్య కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది కరుప్పు. ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ మూవీలో త్రిష కథానాయిక. ఈ చిత్రం తెలుగులో వీరభద్రుడు పేరిట విడుదలైంది. ఇక ఈ సినిమా కోసం తొలుత హీరో విజయ్‌ను అనుకున్నానని డైరెక్టర్‌ గతంలోనే చెప్పాడు. 2021లోనే విజయ్‌ను కలిసి కథ చెప్పగా ఆయన గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇవ్వడంతో పాటు వీలైతే వెంటనే షూటింగ్‌ మొదలుపెట్టేద్దాం అన్నారు. 

వర్కవుట్‌ కాలే
కానీ, అంత హడావుడిగా సినిమా స్టార్ట్‌ చేయలేనని బాలాజీ వెనకడుగు వేశాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలుసుకున్నారు కానీ ప్రాజెక్ట్‌ పట్టాలెక్కలేదు. పైగా విజయ్‌ తననుంచి ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఆశించాడని, అయినప్పటికీ కరుప్పు కథ నచ్చడం తనకు చాలా సంతోషంగా అనిపించిందన్నాడు. తాజాగా మరోసారి ఈ విషయం గురించి బాలాజీ ఓపెనయ్యాడు. 

రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడంతో..
నిజానికి ఈ మూవీనే విజయ్‌ చివరి సినిమా అయ్యుండేది. మేము రెండుమూడుసార్లు చర్చలు కూడా జరిపాం. ఏది తన చివరి చిత్రం అయితే బాగుంటుందని మాట్లాడుకున్నాం. తర్వాత ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడంతో సినిమా నుంచి తప్పుకున్నారు. ఆయన చెప్పిన కారణాలు సమంజసంగా అనిపించాయి. సార్‌, మీ నిర్ణయాన్ని పూర్తిగా గౌరవిస్తాను. థాంక్యూ సో మచ్‌ అని చెప్పాను. ఆయన నాతో సినిమా చేయాలనుకోవడమే నాకు చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది. అది చాలు!

అందుకే థాంక్స్‌
తర్వాత నిర్మాతలు సూర్యను కలవమని అడిగారు. ఆయనకు కూడా స్క్రిప్ట్‌ ఎంతగానో నచ్చింది. సూర్య ఇచ్చిన చిన్నపాటి సలహాలతో కథలో కొంత మార్పులు చేసి సినిమా మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. ఇకపోతే ఈ సినిమా కథ చెప్పినప్పుడు విజయ్‌ నన్ను కొన్ని ప్రశ్నలడిగారు. దానివల్లే కథను మరింత మెరుగుపర్చుకున్నాను. అందుకే విజయ్‌ సినిమా చేయకపోయినప్పటికీ అతడికి థాంక్స్‌ చెప్పాను అని తెలిపాడు. మే 15న విడుదలైన కరుప్పు రూ.250 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఇప్పటికీ థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది.

చదవండి: ఏజ్‌ బార్‌ అంటూ కామెంట్స్‌.. నటి కౌంటర్‌

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఆపద్బాంధవుడు’ మూవీ హీరోయిన్ మీనాక్షి శేషాద్రి ఇప్పుడు ఇలా...(ఫొటోలు)
photo 2

వడ్డే నవీన్ ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ మూవీ సాంగ్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

‘మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్’ సినిమా టీజర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 4

వైభవ్ సూర్యవంశీ.. విధ్వంసానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ (ఫొటోలు)
photo 5

'సమ్మర్ హాలీడేస్' సినిమా టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Congress High Command Backs DK Shivakumar For Karnataka CM 1
Video_icon

హైకమాండ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ DK శివకుమార్ అనే నేను
Heavy Rains In Telugu States Lightning Struck On Coconut Tree 2
Video_icon

ఆకాశం నుంచి నిప్పుల వాన
YS Jagan Serious Comments on CM Chandrababu Fake Promises 3
Video_icon

నువ్వు, నీ దిక్కుమాలిన ఆలోచనలు... పనికొచ్చే పని చేయవా..?
Kodali Nani Imitates Chandrababu Lokesh 4
Video_icon

బాబు లోకేష్ ని ఇమిటేట్ చేసిన కొడాలి నాని ఓ రేంజ్ లో మాస్ వార్నింగ్
YSRCP Roja Sensational Comments On Chandrababu 5
Video_icon

సిగ్గులేకుండా మహానాడుకు, స్త్రీ శక్తి అని పెట్టుకున్నారు
Advertisement
 