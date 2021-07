బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ హీరోగా ర‌మేష్‌ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘రాక్షసుడు’ చిత్రం సంచలన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా దీనికి సీక్వెల్‌ ప్లాన్‌ చేశాడు డైరెక్టర్‌. ఈ మేరకు టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తూ అభిమానులను సర్‌ప్రైజ్‌ చేశాడు. రాక్షసుడు సినిమాకు కొనసాగింపుగా రాక్షసుడు 2 రాబోతుందంటూ సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించాడు. ‘హోల్డ్‌ యువర్‌ బ్రీత్‌’ అనేది ట్యాగ్‌లైన్‌. ఇక టైటిల్‌ పోస్టర్‌ విషయానికి వస్తే... ఓ సైకో చేతిలో గొడ్డలి పట్టుకుని శవాన్ని మోసుకుపోతున్నాడు. తన వెనకాల చైన్‌కు ర‌క్తంతో త‌డిసిన ప‌దునైన‌ కత్తి వేలాడుతుండ‌డం చూడొచ్చు. క్రియేటివ్‌గా ఉన్న ఈ పోస్ట‌ర్లోని అంశాలు సినిమాపై ప్రేక్షకులకు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

రాక్షసుడు కంటే మరింత థ్రిల్లింగ్‌గా, హర్రర్‌గా ఉండనున్నట్లు కనిపిస్తోన్న ఈ సినిమా చిత్రీకరణ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో మరోసారి హీరోగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్‌ నటిస్తాడా? లేదా వేరే స్టార్‌ హీరో నటిస్తాడా? అన్నది మరికొద్ది రోజుల్లో తేలనుంది. రాక్షసుడు సినిమాకు పనిచేసిన సాంకేతికబృందమే 'రాక్షసుడు 2' సినిమాకు కూడా పనిచేయనున్నారు. హవీష్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకంపై ‘ఏ స్టూడియోస్‌’ అధినేత కోనేరు సత్యనారాయణ ‘రాక్షసుడు 2’ సినిమాను నిర్మించనున్నాడు.

Hold your breath.. Going to be More Thrilling 😉#Rakshasudu2 is On!! 👍@idhavish #KoneruSatyaNarayana@SrikanthVissa @sagar_singer@GhibranOfficial #VenkatCDileep

Shoot Begins Soon pic.twitter.com/EX89zyiv8b

— Ramesh Varma (@DirRameshVarma) July 13, 2021