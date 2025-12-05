 పెళ్లయిన వారానికే రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ హనీమూన్‌ | Rahul Sipligunj Honeymoon Vacation with Wife | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భార్యతో హనీమూన్‌ వెళ్లిన రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌.. ఎక్కడికంటే?

Dec 5 2025 12:59 PM | Updated on Dec 5 2025 1:24 PM

Rahul Sipligunj Honeymoon Vacation with Wife

అలా పెళ్లయిదో లేదో ఇలా వెకేషన్‌ చెక్కేశాడు సింగర్‌ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌. హరణ్యతో ఇటీవలే (నవంబర్‌ 27న) అంగరంగ వైభవంగా వివాహం జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకలో క్రికెటర్స్‌, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. తాజాగా భార్యతో కలిసి హనీమూన్‌ వెళ్లిపోయాడు రాహుల్‌.

వెకేషన్‌లో కొత్త జంట
మాల్దీవుల్లో కొత్త దంపతులు ప్రకృతిని ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. పెళ్లయిన వారానికే హనీమూన్‌ వెళ్లిపోయి ఏకాంతంగా సేద తీరుతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను రాహుల్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశాడు. ఇది చూసిన అభిమానులు దంపతులకు మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

రాహుల్‌ నేపథ్యం
రాహుల్‌ (Rahul Sipligunj) జర్నీ విషయానికి వస్తే ఇతడు పక్కా హైదరాబాదీ కుర్రాడు. చిన్నప్పటినుంచే సంగీతం అంటే పిచ్చి. ఓపక్క తండ్రికి సాయంగా బార్బర్‌ షాప్‌లో పని చేస్తూనే మరోపక్క సంగీతంలో శిక్షణ తీసుకునేవాడు. సినిమాల్లో పాటలు పాడటంతో పాటు ప్రైవేట్‌ సాంగ్స్‌ చేశాడు. అవే అతడికి ఎక్కువ పేరు తీసుకొచ్చాయి. తెలుగు బిగ్‌బాస్‌ మూడో సీజన్‌లో పాల్గొని విజేతగా నిలిచాడు. ఇక ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీలో కాలభైరవతో కలిసి పాడిన నాటునాటు సాంగ్‌ అతడికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది.


 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రాజస్థాన్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ సఫారీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ బర్త్‌డే స్సెషల్ (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ టైమ్స్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో అనన్య నాగళ్ల (ఫోటోలు)
photo 4

విశాఖ : వైభవంగా శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి మార్గశిర మాసోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖ చేరుకున్న భారత్‌, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు క్రికెట్ ఫ్యాన్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Aamir Khan And Gauri Spratt Walk Hand in Hand at Airport 1
Video_icon

గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఆమిర్ ఖాన్ చట్టా పట్టాల్
Eluru DSP Shravan Kumar About Rape Case 2
Video_icon

ఏలూరు రేప్ కేసులో డీఎస్పీ సంచలన విషయాలు
Shah Rukh Khan Now Focusing on His Next Sequel Projects 3
Video_icon

బ్లాక్ బస్టర్ సీక్వెల్ లపై షారూక్ ఖాన్ ఫోకస్..
Priyanka Chopra Rejects Multiple Bollywood Films 4
Video_icon

Priyanka Chopra: బాలీవుడ్ ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేస్తోందట..
KSR Live Show On TDP Politics And Jagan Press Meet 5
Video_icon

టీడీపీ అరాచక పాలనపై జగన్ ఒంటరి పోరాటం
Advertisement
 