Pawan Kalyan Bheemla Nayak Official Trailer Out Now: పవన్​ కల్యాణ్​ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా భీమ్లా నాయక్​. తెలుగు ప్రేక్షకుల మోస్ట్ అవేయిటేడ్​ అయిన ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 25న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. అలాగే సోమవారం నాడు 8.10 గంటలకు ఈ సినిమా ట్రైలర్​ను విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్​ ఇదివరకే ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే పలు అనివార్య కారణాల వల్ల ఒక గంట పోస్ట్​ చేసి 9.10 గంటలకు భీమ్లా నాయక్​ ట్రైలర్​ను విడుదల చేసింది చిత్రబృందం. ట్రైలర్​లో తివిక్రమ్​ శ్రీనివాస్​ డైలాగ్​లు అదిరిపోయాయి. తమన్ మ్యూజిక్​తోపాటు పవన్​ కల్యాణ్​, రానా యాక్టింగ్​ సూపర్బ్​ అనిపించాయి.

సోమవారం ఫిబ్రవరి 21 జరగాల్సిన ఈ సినిమా ప్రిరిలీజ్​ వేడుక వాయిదా పడింది. పవన్​ కల్యాణ్, రానా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ​ మల్టీ స్టారర్​ చిత్రానికి సాగర్​ కె చంద్ర దర్శకత్వం వహించగా తివిక్రమ్​ శ్రీనివాస్​ డైలాగ్స్​, స్క్రీన్​ప్లే అందిస్తున్నారు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో నిత్యా మీనన్‌, సంయుక్త మీనన్‌లు హీరోయిన్లుగా నటించారు. అయితే ఫిబ్రవరి 21న జరగాల్సిన ఈ సినిమా ప్రిరిలీజ్​ ఈవెంట్​ వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. త్వరలోనే ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని పవన్​ కల్యాణ్​ తెలిపారు.