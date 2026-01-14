 మెగా ఫ్యామిలీ ఇంట భోగి.. చరణ్‌ ఏం చేశాడంటే? | Niharika Konidela Shares Mega Family Bhogi 2026 Celebrations Video | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మెగా ఫ్యామిలీ భోగి వేడుకలు.. వీడియో షేర్‌ చేసిన నిహారిక

Jan 14 2026 3:32 PM | Updated on Jan 14 2026 3:47 PM

Niharika Konidela Shares Mega Family Bhogi 2026 Celebrations Video

కుటుంబమంతా ఒకచోట చేరితేనే అసలు సిసలైన పండగ. ఈ విషయం మెగా ఫ్యామిలీకి బాగా తెలుసు. అందుకే అంతా కలిసి భోగి పండగను ఎంతో సంతోషంగా సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోను మెగా డాటర్‌ నిహారిక కొణిదెల సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది.

దోశలు వేసిన మెగా ఫ్యామిలీ
అందులో వైష్ణవ్‌ తేజ్‌, వరుణ్‌- లావణ్య, రామ్‌చరణ్‌, సుస్మిత దోశలు వేస్తున్నారు. సాయిదుర్గతేజ్‌ టీ/కాఫీ తాగుతుంటే రామ్‌చరణ్‌ అక్కడినుంచి పక్కకు వెళ్లిపోయాడు. చిరంజీవి హీరోగా నటించిన మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు సూపర్‌ హిట్‌ అవడంతో మరింత జోష్‌తో పండగ జరుపుకున్నారు.

భోగిలా లేదు
ఇది భోగిలా లేదు, దోశ రోజుగా ఉంది. ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే.. మా కుటుంబమంతా ఒక చోట చేరి మన సాంప్రదాయాలను, పండగలను అద్భుతంగా జరుపుకుంటాం అని రాసుకొచ్చింది. ఈ వీడియో చూసిన మెగా ఫ్యాన్స్‌ ఖుషీ అవుతున్నారు. గతంలో కూడా భోగి సమయంలో మెగా ఫ్యామిలీ అంతా ఇలా ఒకే చోట చేరింది. చిరంజీవికూడా స్వయంగా దోశలు వేసి వడ్డించేవాడు.

సినిమా
చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్‌ మూవీ "మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు". అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద దిగ్విజయంగా దూసుకెళ్తోంది. దీంతో చిత్రయూనిట్‌ సంబరాలు చేసుకుంటోంది.

 

 

చదవండి: బోరుమని ఏడ్చిన అనసూయ.. అందుకే  కన్నీళ్లాగలేదు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

థ్యాంక్స్‌ మీట్‌లో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

భోగి మంటల్లో బాబుగారి జీవో.. చిత్రాలు
photo 4

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి సంబరాల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా కృతి సనన్ సిస్టర్‌ నుపుర్ సనన్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Jaggareddy Reaction On Journalists Arrest 1
Video_icon

జర్నలిస్టుల అరెస్టులపై జగ్గారెడ్డి రియాక్షన్
TDP Janasena Manifesto Into Bonfire Kurnool Police Argument With AIYF Leaders 2
Video_icon

భోగి మంటల్లో కూటమి మేనిఫెస్టో.. పోలీసుల వాగ్వాదం
Bhogi Celebrations at Botsa Satyanarayana House 3
Video_icon

బొత్స ఇంటి వద్ద భోగి సంబరాలు
SRCP Leaders Celebrate Bhogi with Children at a Child Home in Guntur District 4
Video_icon

Guntur: చిన్నారులతో YSRCP నేతల భోగి సంబరాలు
YSRCP Devineni Avinash and Katasani Bhupal Reddy Burn PPP GO Copies in Bhogi Mantalu 5
Video_icon

Devineni : పీపీపీ విధానానికి వ్యతిరేకంగా భోగి మంటల్లో జీఓలు
Advertisement
 