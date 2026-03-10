 బై బై జార్జియా | Mahesh Babu returns after Georgia schedule of SS Rajamouli Varanasi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బై బై జార్జియా

Mar 10 2026 2:22 AM | Updated on Mar 10 2026 2:22 AM

Mahesh Babu returns after Georgia schedule of SS Rajamouli Varanasi

జార్జియాకి బై బై చెప్పారు మహేశ్‌బాబు. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేశ్‌బాబు హీరోగా రూపొందుతున్న సినిమా ‘వారణాసి’. ఈ చిత్రంలో రుద్ర పాత్రలో మహేశ్‌బాబు, మందాకినిగా ప్రియాంకా చోప్రా, కుంభగా పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్ , మరో కీలక పాత్రలో ప్రకాష్‌రాజ్‌ నటిస్తున్నారు. ఇటీవల జార్జియాలో మొదలైన   ‘వారణాసి’ కొత్త షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ ముగిసింది. జార్జియా షూట్‌ షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేసుకుని హైదరాబాద్‌ చేరుకున్నారు  మహేశ్‌బాబు.

ఈ షెడ్యూల్‌లో మహేశ్, పృథ్వీరాజ్‌లపై కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించినట్లుగా తెలిసింది. కాగా ఈ మూవీ నెక్ట్స్‌ షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ అంటార్కిటికాలో జరగనుందని తెలిసింది. ఈ షూట్‌ షెడ్యూల్‌లో మహేశ్‌బాబు, ప్రియాంకా చోప్రా పాల్గొంటారు. అలాగే లాటిన్  స్టైల్‌లో ఓ డ్యాన్స్  నంబరును కూడా ప్లాన్‌ చేశారట మేకర్స్‌. ప్రచారంలో ఉన్నట్లు ‘వారణాసి’ టీమ్‌ అంటార్కిటికాలో చిత్రీకరణ జరిపితే.. ఈ లొకేషన్స్ లో షూట్‌ జరుపుకున్న తొలి భారతీయ చిత్రంగా ‘వారణాసి’ నిలుస్తుందనే వార్తలు ఉన్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో పవర్‌‌ఫుల్‌గా హీరోయిన్ ధన్సిక (ఫొటోలు)
photo 2

సాక్షి మీడియా ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

#T20WorldCup2026final : టీమిండియా విక్టరీ మూమెంట్‌‌ హైలైట్స్‌.. (ఫొటోలు)
photo 4

టీ–20 వరల్డ్‌ కప్‌ : హైదరాబాద్ లో క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Indian Stock Markets Collapse 1
Video_icon

10 నిమిషాల్లో 12 లక్షల కోట్లు ఆవిరి.... ఈ స్టాక్స్ మీ దగ్గర ఉంటే కొంప కొల్లేరే
Why BR Naidu Silent In Parakamani Theft Case 2
Video_icon

పరకామణిలో బంగారం చోరీ కేసు.. BR నాయుడు ఇప్పుడు మాట్లాడు!
Mallampet-Bachupally Connecting Road Controversy 3
Video_icon

మల్లంపేట నుంచి బాచుపల్లి కనెక్టింగ్ పేరుతో రోడ్డు నిర్మాణం
Clashes Between US And Israel over Attack on Iran Oil Fields 4
Video_icon

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఫైట్ అసలు కారణం ఇదే..
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Suggestions to YSRCP Leaders 5
Video_icon

టాస్క్ ఫోర్స్ లా ఏర్పడి పని చేద్దాం ఓటర్ల జాబితా సవరణపై సజ్జల కీలక వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 