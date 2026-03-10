హిట్‌ సినిమాకు సీక్వెల్‌.. విడుదలపై ప్రకటన

ప్రేమిస్తే మూవీతో పాపులర్ అయిన నటుడు భరత్ హీరోగా నటించిన కాళిదాస్ చిత్రం 2019లో విడుదలై మంచి విజయాన్ని సాధించింది. దీంతో దానికి సీక్వెల్గా ఇప్పుడు కాళిదాస్–2 చిత్రం రూపొందింది. మొదటి భాగాన్ని తెరకెక్కించిన శ్రీసెంథిల్నే ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. భరత్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఇందులో మరో కీలక పాత్రను అజయ్కార్తీ పోషించారు.
పూవే ఉనక్కాగ(poove unakkaga) చిత్రం ఫేమ్ సంగీత చాలా గ్యాప్ తరువాత ఈ చిత్రంలో ముఖ్యపాత్రను పోషించారు. ఆమెతో పాటు భవానిశ్రీ, అపర్ణ నటించారు. తొలి భాగం తరహాలోనే కుటుంబ నేపథ్యంలో సాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ కథా చిత్రంగా ఈ చిత్రం ఉంటుందని మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో యూనిట్ సభ్యులు పేర్కొన్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని స్కై పిక్చర్స్ అధినేత ఫైవ్స్టార్ కె.సెంథిల్, డా. యోగేశ్వరన్ కలసి నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3న తెరపైకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన చిత్ర ఫస్ట్లుక్ పోస్టర్కు మంచి స్పందన వస్తోందని నిర్మాతలు చెప్పారు. ఈ చిత్రాన్ని సమ్మర్ స్పెషల్గా విడుదల చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. చిత్రం అన్నివర్గాలను అలరిస్తుందనే నమ్మకం ఉందన్నారు. ఈ చిత్రానికి శ్యామ్.సీఎస్ సంగీతాన్ని, సురేశ్బాలా చాయాగ్రహణం అందించారు. ఈ మూవీ తెలుగులో కూడా విడుదల కావచ్చని సమాచారం.