 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నయన్ దంపతులు.. వీడియో వైరల్..! | Nayanthara and Vignesh Shivan visit Tirupati temple ahead of LIK release
Nayanthara-Vignesh: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నయన్ దంపతులు.. వీడియో వైరల్..!

Apr 9 2026 4:45 PM | Updated on Apr 9 2026 4:48 PM

Nayanthara and Vignesh Shivan visit Tirupati temple ahead of LIK release

కోలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విఘ్నేష్ శివన్, హీరోయిన్ నయనతార తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న ఈ జంటకు పండితులు ఆశీర్వచనాలు అందించారు. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో వెళ్లిన నయన్ దంపతులు తిరుమల స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ జంట దర్శనం అనంతరం అభిమానులతో కలిసి ఫోటోలకు పోజులిచ్చారు. 

నయన్ భర్త విఘ్నేశ్ శివన్ దర్శకత్వం వహించిన లేటేస్ట్ మూవీ ఎల్‌ఐకే(లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ) ఏప్రిల్ 10న రిలీజవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మూవీ తిరుమలలో పూజలు చేశారు. ఈ  రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌లో ప్రదీప్ రంగనాథన్, కృతి శెట్టి జంటగా నటించారు. ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య ప్రధాన పాత్రలలో నటించారు. ఈ సినిమాను తెలుగులోనూ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు అనిరుధ్‌ సంగీతం అందించగా. నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్‌, ఎస్.ఎస్. లలిత్ కుమార్ నిర్మించారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

Allu Arjun Birthday Celebrations : సెలబ్రిటీలతో ఐకాన్ స్టార్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ (ఫొటోలు)
photo 3

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. మహానేత పాదయాత్రకు 23 ఏళ్లు (చిత్రాలు)
photo 4

ఈ సినిమా ఎంతో స్పెషల్‌ అంటున్న కృతీ శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 5

తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran Warning to America over Ceasefire Agreement Violation 1
Video_icon

ఒప్పందం ఉల్లంఘిస్తే యుద్ధానికి రెడీగా ఉన్నాం
Perni Kittu Sensational Comments on ABN Radhakrishna, Pawan Kalyan & Chandrababu 2
Video_icon

నీ తల్లిని తిట్టినా.. నీకు సిగ్గులేకపోవొచ్చు.... బాబు ఇంట్లో ఆడవాళ్లే నీకు... పేర్ని కిట్టు సంచలన కామెంట్స్
TDP Leader Venugopal Debited ₹8 Lakhs from CMRF Account 3
Video_icon

సంతకం ఫోర్జరీ, CMRFలో 8 లక్షలు కొట్టేసిన TDP నేత

Shocking Truth About Online Food Orders 4
Video_icon

వామ్మో ఏందయ్యా ఇది... Swiggy, Zomatoలో ఆర్డర్ పెట్టుకొని బిర్యానీ తింటున్నారా?
Match-fixing in DC vs GT IPL 2026 clash? David Miller Controversy Explodes 5
Video_icon

మిల్లర్ పై అనుమానాలు..! IPL లో ఫిక్సింగ్ కలకలం..?
