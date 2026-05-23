 భర్తతో కలిసి ట్రోఫీ గెలిచిన వాసంతి.. ప్రైజ్‌మనీ ఎంతో తెలుసా? | Mad For Each Other Show Winner Vasanthi Krishnan, Pawan Kalyan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'మ్యాడ్‌ ఫర్‌ ఈచ్‌ అదర్‌'గా వాసంతి జంట.. తట్టుకోలేకపోయిన నటరాజ్‌ మాస్టర్‌!

May 23 2026 1:39 PM | Updated on May 23 2026 1:39 PM

Mad For Each Other Show Winner Vasanthi Krishnan, Pawan Kalyan

పక్కవారి జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని చాలా మందికి ఆశ.. అందులోనూ సెలబ్రిటీలు రియల్‌ లైఫ్‌లో ఎలా ఉంటారో చూడాలని చాలామంది తహతహలాడుతుంటారు. వారందరి కోసమే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త రియాలిటీ షోలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అలా ఎక్కువమందికి దగ్గరైన షో బిగ్‌బాస్‌. ఈసారి కొత్తగా 'మ్యాడ్‌ ఫర్‌ ఈచ్‌ అదర్‌' అనే షో తీసుకొచ్చారు. ఇది మాటీవీతో పాటు హాట్‌స్టార్‌లోనూ ప్రసారమైంది.

10 వారాల రియాలిటీ షో
శ్రీముఖి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన ఈ షోలో అనిల్‌ రావిపూడి, రాధ, లయ జడ్జిలుగా వ్యవహరించారు. సీరియల్స్‌, బిగ్‌బాస్‌ ద్వారా ఫేమస్‌ అయిన సెలబ్రిటీలను కంటెస్టెంట్లుగా ఎంచుకున్నారు. అలా 10 సెలబ్రిటీ జంటలను 10 వారాలపాటు ఒక మాన్షన్‌లో ఉంచారు. వారే మహేశ్‌- సాండ్రా, జాను- భాను, వాసంతి కృష్ణన్‌- పవన్‌ కల్యాణ్‌, నటరాజ్‌ మాస్టర్‌- నీతూ, నూకరాజు- ఆసియా, సంధ్య- బ్రిట్టో, హరిత- హరీశ్‌, ప్రియాంక జైన్‌- శివకుమార్‌, అంజలి - పవన్‌, సోనియా- సిద్ధు. 

విజేతగా వాసంతి జోడీ
మధ్యలో అభిమానిక- ఆమిర్‌ దంపతులు వైల్డ్‌ కార్డ్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ జంటల మధ్య ప్రేమ, నమ్మకం, సహనాన్ని పరీక్షించారు. ఎన్నో గేమ్స్‌ ఆడించారు. వాటన్నింటినీ దాటుకుని అందరికంటే బలమైన జంటగా నిలిచారు వాసంతి కృష్ణన్‌- పవన్‌ కల్యాణ్‌. ఈ జోడీ మ్యాడ్‌ ఫర్‌ ఈచ్‌ అదర్‌ ట్రోఫీ గెలవడంతో పాటు రూ.15 లక్షల ప్రైజ్‌మనీ అందుకుంది. రెండో స్థానంలో నూకరాజు, మూడో స్థానంలో మహేశ్‌, ఐదో స్థానంలో జాను దంపతులు నిలిచారు. మొదటి నుంచి గెలుపు నాదే అని ఫిక్సయిన నటరాజ్‌ మాస్టర్‌ నాలుగో స్థానానికి పరిమితమవడంతో హర్టయి ఫినాలే నుంచి వెళ్లిపోయాడు.

 

చదవండి: అమ్మకు క్యాన్సర్‌.. సినిమాల వల్ల చాలా కోల్పోయా: స్నేహ ఉల్లాల్‌

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకుంటున్న హనుమాన్ విగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 2

బికినీ ట్రీట్‌లో నిజమెంత?.. ట్రెండింగ్‌లో రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో సీఎం విజయ్‌.. ఉప్పొంగిన అభిమానం (చిత్రాలు)
photo 4

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ : నీలిరంగు గౌనులో దేవకన్యలా ఐశ్వర్యా రాయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
SBI Good News For IPO Investors 1
Video_icon

ఇన్వెస్టర్లకు SBI గుడ్యూస్.. 13 వేల కోట్ల ఐపీఓకు ముహూర్తం
Shocking Facts In Twisha Sharma Death Mystery Case 2
Video_icon

ట్విషా శర్మ డెత్ మిస్టరీలో సంచలనాలు.!
US Green Card Process Raises Concerns Among Immigrants 3
Video_icon

గ్రీన్ కార్డు ఇప్పుడు అంత ఈజీ కాదు
Thopudurthi Prakash Reddy Warning To Paritala Sriram And Nara Lokesh 4
Video_icon

నువ్వు ఎవడురా కూలగొట్టడానికి.. నీ అబ్బ జాగీరా.. తోపుదుర్తి మాస్ వార్నింగ్!
YSRCP MLC Varudu Kalyani Slams Chandrababu And Vangalapudi Anitha ‪ 5
Video_icon

ఉన్న పిల్లలకే రక్షణ లేదు.. మళ్ళీ నలుగురు పిల్లలు కనాలని చెప్తున్నారు
Advertisement
 