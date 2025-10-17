 మెగా కోడలి సస్పెన్స్‌ థ్రిల్లర్‌.. సడన్‌గా ఓటీటీకి! | lavanya Tripathi Latest Movie Tunnel streaming On this Ott | Sakshi
Lavanya Tripathi: లావణ్య త్రిపాఠి క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. సడన్‌గా ఓటీటీకి!

Oct 17 2025 6:52 PM | Updated on Oct 17 2025 7:49 PM

lavanya Tripathi Latest Movie Tunnel streaming On this Ott

మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి హీరోయిన్‌గా నటించిన చిత్రం టన్నెల్(Tunnel). కోలీవుడ్ హీరో అథర్వా మురళి సరసన ఈ చిత్రంలో కనిపించింది. తమిళంలో తనల్(Thanal) పేరుతో ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ చిత్రానికి బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా రాణించలేకపోయింది. ఈ మూవీకి  రవీంద్ర మాధవ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాను లచ్చురామ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌పై  ఎ. రాజు నాయక్‌ తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఈ క్రైమ్ అండ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో   అథర్వ పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌గా నటించారు. అశ్విన్‌  కాకుమాను విలన్‌గా మెప్పించారు.

తాజాగా ఈ చిత్రం నెల రోజులైనా కాకముందే ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండానే ఓటీటీకి వచ్చేసింది. ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచే అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. క్రూరమైన హత్యలకు పాల్పడుతున్న ఓ సైకోను పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారు? అనే కథాంశంతో ఈ చిత్రం తెరకెక్కించారు. కాగా.. ఈ సినిమాకు జస్టిన్‌ ప్రభాకరన్ సంగీతమందించారు. 
 

