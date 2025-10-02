 రిషబ్ శెట్టి కాంతార ఛాప్టర్-1.. ఏ ఓటీటీకి రానుందంటే? | Rishab Shetty Latest Movie Kantara Chapter 1 Ott Streaming Details here | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Kantara Chapter 1 Ott: కాంతార ఛాప్టర్-1.. ఓటీటీకి వచ్చేది అప్పుడే!

Oct 2 2025 4:27 PM | Updated on Oct 2 2025 4:27 PM

Rishab Shetty Latest Movie Kantara Chapter 1 Ott Streaming Details here

రిషబ్ శెట్టి (Rishab Shetty) స్వీయ దర్శకత్వంలో వచ్చిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రం కాంతార చాఫ్టర్-1(Kantara Chapter1). ఈ మూవీని బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ కాంతారకు ప్రీక్వెల్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అభిమానుల భారీ అంచనాల మధ్య ఈరోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రిలీజైంది. తొలి రోజే ఈ మూవీకి బాక్సాఫీస్ వద్ద పాజిటివ్ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ రిలీజైన తర్వాత ఏ ఓటీటీకి రానుందనే విషయంపై ఆసక్తి నెలకొంది.

తాజాగా కాంతార ఛాప్టర్-1 ఓటీటీకి సంబంధించిన సినీ ప్రియులు సైతం నెట్టింట తెగ వెతికేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్‌ను అమెజాన్ ప్రైమ్ భారీ ధరకు దక్కించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మేకర్స్ కుదుర్చుకున్న డీల్ ప్రకారం.. ఈ సినిమా ఆరు వారాల తర్వాతే ఓటీటీకి రానుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. థియేటర్లలో వచ్చే రెస్పాన్స్ చూసి ఓటీటీ డేట్‌ రివీల్ చేయనున్నారు. అప్పటి వరకు కాంతార ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేయక తప్పదు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జ్యూవెలర్లీ ఎగ్జిబిషన్‌.. తళుక్కుమన్న స్టార్ హీరోయిన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో అనసూయ దసరా సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

మహాత్మునికి, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రికి ప్రధాని మోదీ నివాళులు (ఫొటోలు)
photo 4

నివేదా థామస్ చీరలో చాలా సింపుల్‌గా (ఫొటోలు)
photo 5

ఫారిన్ వెకేషన్‌లోనే సాయిపల్లవి.. ఊరికి రాలే! (ఫొటోలు)

Video

View all
Visakha Weather Deptt Officer Nagabhushanam About AP Rains 1
Video_icon

Visakha Weather: అర్థరాత్రి భీకర గాలులతో..!
High Tension at POK Pakistan Forces Fire On Protesters 2
Video_icon

పాలక్ బ్రిడ్జ్ పై పాక్ ఆర్మీ VS నిరసనకారులు
CM Revanth Reddy On Forth City Development 3
Video_icon

చంద్రబాబులా ఒక సిటీని నిర్మించాలని రేవంత్రెడ్డి ఉత్సాహం!
Mahatma Gandhi And Lal Bahadur Shastri Jayanti Celebrations at YSRCP Office Tadepalli 4
Video_icon

మహాత్మ గాంధీ, లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి జయంతి కార్యక్రమం
Latest Update On Minor Girl Rape In Neeva Nagaravanam Park Chittoor 5
Video_icon

చిత్తూరులో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం
Advertisement
 