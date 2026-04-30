 ఓటీటీల్లో శుక్రవారం సందడి.. ఒక్క రోజే 20 చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్..!
Friday Ott Releases: ఫ్రైడే ఓటీటీ సినిమాలు.. ఒక్క రోజే 20 స్ట్రీమింగ్..!

Apr 30 2026 7:09 PM | Updated on Apr 30 2026 7:23 PM

చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఇక శుక్రవారం వచ్చిందంటే చాలు కొత్త సినిమాల సందడి ఉంటుంది. ఈ వారం బాక్సాఫీస్ వద్ద టాలీవుడ్ నుంచి జెట్లీ బరిలో ఉన్నాడు. కమెడియన్ సత్య హీరోగా వస్తోన్న ఈ మూవీ థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. దీంతో పాటు ధనుశ్ కర సైతం బాక్సాఫీస్ బరిలో నిలిచింది. ఈ రెండు మూవీస్ వీకెండ్‌లో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నాయి.

ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే టాలీవుడ్‌ నుంచి బైకర్, రాకాస లాంటి సినిమాలు ఫ్రైడే స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటితో పాటు వివాదాస్పద చిత్రం ది కేరళ స్టోరీ-2 సైతం రేపటి నుంచే ఓటీటీలో అలరించనుంది. అంతేకాకుండా పలు బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఓటీటీ ప్రియులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇవే కాకుండా మరిన్ని కొన్ని సినిమాలు సడన్ స్ట్రీమింగ్ అ‍య్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఓవరాల్‌గా చూస్తే ఈ శుక్రవారం ఒక్క రోజే ఏకంగా 20 సినిమాలు, సిరీస్‌లు సందడి చేయనున్నాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏయే మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు ఓ లుక్కేయండి.

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  •  బైకర్ (తెలుగు మూవీ) - మే 01

  •  రాకాస (తెలుగు సినిమా) - మే 01

  •  గ్లోరీ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - మే 01

  • స్వాప్‌డ్(యానిమేషన్ మూవీ)- మే 01

  • మై డియరెస్ట్ సెనోరిటా(హాలీవుడ్ సినిమా)- మే 01

  • బే బ్లాడెక్స్ సీజన్-2(హాలీవుడ్ సిరీస్)- మే 01

  • మై ఫేవరేట్ వెడ్డింగ్(హాలీవుడ్ మూవీ)- మే 01

  • సన్‌ ఇన్‌ లా(హాలీవుడ్ మూవీ)- మే 01

  • యూ ఆల్వేస్(హాలీవుడ్ సినిమా)- మే 01

  • బుబా సీజన్-6(హాలీవుడ్ సిరీస్)- మే 01

  • పార్ట్‌టైమ్ వైఫ్(హాలీవుడ్ సిరీస్)- మే 03

  • క్లీకా (హాలీవుడ్)- మే 03


ఆహా

  • సోదర(తెలుగు మూవీ)- మే 01


అమెజాన్ ప్రైమ్

  •   సప్నే vs ఎవ్రీవన్ సీజన్ 2 (హిందీ సిరీస్) - మే 01

  •  యూ ఆర్‌ డేటింగ్‌ ఏ నార్సిస్ట్(హాలీవుడ్ సినిమా)- మే 01

జీ5

  • ద కేరళ స్టోరీ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - మే 01

  • ఆడు 3 (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - మే 01

  • డిటెక్టివ్ ధనంజయ్ రహస్యజల్ (మరాఠీ సిరీస్) - మే 01

సోనీ లివ్

  • ఉందేఖి సీజన్ 4 (హిందీ సిరీస్) - మే 01

హెచ్‌బీవో మ్యాక్స్..

  • ఉథరింగ్ హైట్స్(హాలీవుడ్ సినిమా)- మే 01

సన్ నెక్ట్స్‌

  • మనితదేయివమగలం(తమిళ సినిమా)- మే 01

హులు..

  • హలో రోడ్(హాలీవుడ్ సినిమా)- మే 01

     

Photos

View all
photo 1

మల్లెపూల దండలతో సురేఖవాణి బర్త్ డే వేడుక.. ఢిఫరెంట్‌ లుక్‌లో కనిపించిన నటి (ఫోటోలు)
photo 2

రికార్డుల రారాజు రోహిత్ శర్మకు బర్త్‌డే విషెస్ (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్యల పెళ్లి (ఫోటోలు)
photo 4

ఎపిక్.. మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ మెహ్రీన్ మెహందీ వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
We Cannot Provide West Bengal Exit Poll Results 2026 1
Video_icon

ఎగ్జిట్ పోల్ ఇవ్వలేం, Axis My India రియాక్షన్

YSRCP Manohar Reddy Shocking Facts About TDP Fake Arrests 2
Video_icon

కూటమి నేతల ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్! అక్షరం మార్పు లేకుండా మక్కికి మక్కీ
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Meeting with YSRCP Leaders At Tadepalle 3
Video_icon

Sir పేరుతో అధికార పక్షం చేసే అవకతవకలు, మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి
Cabinet Sanctioned ₹2,540 crore For Amaravati Development works 4
Video_icon

టీడీపీ ఆఫీసులకు భూ కేటాయింపు.. అమరావతి పేరుతో ఏపీ సర్కార్ మరో దుబారా
RS Praveen Kumar Key Comments On Phone Tapping Case 5
Video_icon

ప్రైవేట్ హ్యాకర్లను తెచ్చి ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తున్నారు
