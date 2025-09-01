 తను లేకుండా ఇకపై ఏ సినిమా చేయను: కూలీ డైరెక్టర్‌ | Director Lokesh Kanagaraj Announced Will Never do Film Without Anirudh Ravichander | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Lokesh Kanagaraj: ఇకపై ప్రతి సినిమా తనతో కలిసే వర్క్‌ చేస్తా..!

Sep 1 2025 7:40 PM | Updated on Sep 1 2025 7:59 PM

Director Lokesh Kanagaraj Announced Will Never do Film Without Anirudh Ravichander

తమిళ స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి దాదాపు పదేళ్లవుతోంది. మానగరం, ఖైదీ, విక్రమ్‌, మాస్టర్‌, లియో సినిమాలతో వరుస బ్లాక్‌బస్టర్స్‌ కొట్టి ఇతడు ఇటీవలే కూలీ సినిమా తెరకెక్కించాడు. రజనీకాంత్‌ కథానాయకుడిగా యాక్ట్‌ చేసిన ఈ మూవీ దాదాపు రూ.500 కోట్లు వసూలు చేసింది.

ఆయన లేకుండా సినిమా చేయను
తాజాగా ఈయన కోయంబత్తూరులో జరిగిన ఓ సదస్సుకు హాజరయ్యాడు. ఈ సందర్భంగా ఓ సంచలన ప్రకటన చేశాడు. మీ సినిమాల్లో సంగీతం కోసం ఏఐ(ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటలిజెన్స్‌) సాయం కోరతారా? అన్న ప్రశ్నకు లోకేశ్‌ ఇలా స్పందించాడు. నేను అనిరుధ్‌ లేకుండా ఏ సినిమా చేయను. ఒకవేళ అతడు సినిమాల నుంచి రిటైర్‌మెంట్‌ తీసుకుంటే అప్పుడు ఏఐ గురించి ఆలోచిస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే అటువంటి ఆలోచనలు లేవు అని చెప్పాడు.

అది జరగకుండానే డైరెక్టర్‌ అయిపోయా
ఇదే సదస్సులో లోకేశ్‌ ఇంకా మాట్లాడుతూ.. నేను రూ.4వేలతో షార్ట్‌పిలిం చేశా. కెమెరా ఎవరిదగ్గరైతే ఉందో వాడే సినిమాటోగ్రాఫర్‌, ల్యాప్‌టాప్‌ ఉన్నవాడే ఎడిటర్‌. కాబట్టి ఏదైనా మొదలుపెట్టాలనుకున్నప్పుడు పెద్ద బడ్జెట్‌లు అవసరం లేదు. ఎవరైనా దర్శకుడి దగ్గర అసిస్టెంట్‌గా చేయాలనుకున్నాను. కానీ అది జరగకుండానే డైరెక్ట్‌ అయిపోయాను అని చెప్పుకొచ్చాడు. కాగా లోకేశ్‌ తెరకెక్కించిన మాస్టర్‌, విక్రమ్‌, లియో, కూలీ చిత్రాలకు అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ దర్శకత్వం వహించాడు.

 

చదవండి: బిపాసా బసు వివాదం.. మరో స్టార్‌ హీరోయిన్‌పై మృణాల్‌ ఠాకూర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తిరుపతిలో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనం (ఫొటోలు)
photo 2

‘మధరాసి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ మెరిసిన హీరోయిన్‌ రుక్మిణీ వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

నటుడి కుమారుడి పెళ్లిలో కార్తీ, విజయ్‌ సేతుపతి, శివకార్తికేయన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

మహా గణపతి దర్శనం..లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rains in Khammam District 1
Video_icon

ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు
Clear Analysis On Kavitha Comments On Harish Rao 2
Video_icon

కవిత వెనక కాంగ్రెస్ పెద్దలున్నారని బీఆర్ఎస్ అనుమానాలు
Devastating Monsoon Rains Cause Massive Flooding Shocking Visuals 3
Video_icon

Devastating Monsoon Rains: దేశాన్ని ముంచేస్తోన్న వరద
TJR Sudhakar Babu Shocking Comments On Chandrababu 4
Video_icon

TJR Sudhakar: ఎన్టీఆర్‌ కు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచారు
MLC Kavitha Sensational Comments on CM Revanth Reddy 5
Video_icon

MLC Kavitha: మా నాన్నపై సీబీఐ ఎంక్వైరీ వేశారు.. కడుపు రగిలిపోతోంది
Advertisement
 