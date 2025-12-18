 #Demonpavan: పోరాడి గెల్చావ్‌.. అసలైన యోధుడివి | Bigg Boss 9 Telugu: Demon Pavan Happy over BB Applause | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీజన్‌ అంతా తిట్లు.. ఎట్టకేలకు పవన్‌ను పొగిడిన బిగ్‌బాస్‌

Dec 18 2025 3:38 PM | Updated on Dec 18 2025 4:28 PM

Bigg Boss 9 Telugu: Demon Pavan Happy over BB Applause

బిగ్‌బాస్‌ ఫైనల్‌ వీక్‌ అంతా పిక్నిక్‌ హాలీడేలా సాగిపోతుంది. ఫైనలిస్టుల జర్నీ వీడియోలతో కాస్త ఎమోషనల్‌గానూ ఉంటుంది. ఇప్పటికే నిన్నటి ఎపిసోడ్‌లో ఇమ్మాన్యుయేల్‌ జర్నీ చూపించారు. నేడు తనూజ, పవన్‌ జర్నీ చూపించనున్నారు. ఈ మేరకు తాజాగా పవన్‌ కోసం ఓ ప్రోమో వదిలారు.

యోధుడిగా నిలబడ్డావ్‌
'మీరు ఎవరివైపు ఉంటే వారికి కొండంత బలం.. ఎవరితో పోరాడితే వారి ఆట కకావికలం.. మీకు ఏ గెలుపూ సులువుగా లభించలేదు. చెమటోడ్చి, చివరి వరకు పోరాడి గెలిచారు. స్నేహాన్ని, ఆటను బ్యాలెన్స్‌ చేస్తూ టఫెస్ట్‌ కాంపిటీటర్‌గా, తల్లి ఆశీస్సులతో ఎదురులేని యోధుడిగా టాప్‌ 5లో నిలబడ్డారు' అని పొగిడాడు. సీజన్‌ అంతా తిట్టు పడ్డ పవన్‌.. ఎట్టకేలకు బిగ్‌బాస్‌ నోటితో పొగడ్తలు అందుకుని శెభాష్‌ అనిపించాడు. అతడి ఫుల్‌ జర్నీ చూడాలంటే నేటి ఎపిసోడ్‌ వచ్చేవరకు ఆగాల్సిందే!

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జగన్‌ అధ్యక్షతన వైఎస్సార్‌సీపీ కీలక సమావేశం (ఫొటోలు)
photo 2

ఫుడ్‌.. షాపింగ్‌.. ఇంకేం కావాలంటున్న రెజీనా! (ఫోటోలు)
photo 3

వైఎస్సార్సీపీ సమరభేరి.. కోటి సంతకాలకు జెండా ఊపిన వైఎస్‌ జగన్ (చిత్రాలు)
photo 4

ఏఎన్నార్ కాలేజీకి నాగార్జున రూ.2 కోట్లు.. ఈవెంట్‌ ఫోటోలు
photo 5

ఫ్యామిలీతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న దిల్‌ రాజు (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Strong Warning to Chandrababu and Yellow Batch 1
Video_icon

2 నెలలు తిరగకుండానే అందరూ జైళ్లలో ఉంటారు జగన్ మాస్ వార్నింగ్
YS Jagan to Meet AP Governor Abdul Nazeer 2
Video_icon

Ys Jagan Rally : భారీ ర్యాలీతో గవర్నర్ ఆఫీసుకు..!
Congress Workers Try to Attack BJP Offices Across States 3
Video_icon

బీజేపీ ఆఫీసులపై కాంగ్రెస్ శ్రేణుల ముట్టడి
TVK Chief Vijay Public Rally In Erode 4
Video_icon

తమిళ ప్రజలను కృతజ్ఞతలు చెప్పిన విజయ్
YS Jagan About N.Janardhana Reddy Resignation 5
Video_icon

YS Jagan : ఎన్. జనార్ధన రెడ్డి సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశాడు..

Advertisement
 