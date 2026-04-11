 Anna Rajan About Subscription: Dont Expect Unprofessional Content | Sakshi
Anna Rajan: సబ్‌స్క్రిప్షన్‌.. బూతు కంటెంట్‌ ఊహించొద్దు.. కేవలం..

Apr 11 2026 1:26 PM | Updated on Apr 11 2026 1:31 PM

ఈ మధ్య ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ గోల ఎక్కువైపోయింది. చాలామంది సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ అనగానే అక్కడేదో బూతు కంటెంట్‌ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. తన దగ్గర మాత్రం అలాంటివి ఆశించొద్దంటోంది మలయాళ నటి అన్నా రేష్మ రాజన్‌. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టింది. నా అకౌంట్‌లో సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ మోడల్‌ను రెండేళ్ల క్రితమే ప్రారంభించాను. దాని ద్వారా మీ అందరితో కనెక్ట్‌ అయ్యాను. సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ వల్ల నా రీల్స్‌, ఫోటోలు మీకు ముందుగానే వస్తాయి. 

అలాగే మీరు నాతో కాస్త ఎక్కువగా కనెక్ట్‌ అవొచ్చు. అంతే తప్ప సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ అంటే అక్కడేదో బూతు కంటెంట్‌ ఉంటుందని కాదు. కేవలం క్వాలిటీ, సృజనాత్మకత, గౌరవప్రదమైన సంభాషణలు మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఏదో ఊహించి రాకండి. కేవలం వృత్తిపరమైన విషయాలు మాత్రమే ఉంటాయని మీకు క్లియర్‌గా చెప్తున్నా అని రాసుకొచ్చింది. ఇది చూసిన అభిమానులు మంచి పని చేశావని మెచ్చుకుంటున్నారు. 

కొందరు నెటిజన్లు మాత్రం.. నీ రీల్స్‌, ఫోటోలు ముందుగా చూడటానికి సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ దేనికో? అని సెటైర్లు వేస్తున్నారు. కాగా నటి అన్నా రాజన్‌.. 2017లో 'అంగమలి డైరీస్‌' మూవీలో మలయాళ ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టింది. అయ్యప్పనుమ్‌ కోషియుమ్‌ చిత్రంలో పృథ్వీరాజ్‌ భార్యగా నటించింది. మలయాళంలో పలు సినిమాలు చేసిన ఈ నటి ప్రస్తుతం జైలర్‌ 2లో నటిస్తోంది. తమిళంలో ఇదే తన తొలి సినిమా కావడం విశేషం!

 

 

చదవండి: మైండ్‌ బ్లాక్‌ అయ్యే సిరీస్‌.. ఓటీటీలో ఎప్పుడంటే?

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

శర్వానంద్‌ 'బైకర్‌' థాంక్యూ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్‌లో తెలుగు హీరోయిన్‌ మానస వారణాసి (ఫోటోలు)
photo 3

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మండిపోతున్న ఎండలు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో యోగ భాగ్యం (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్ గా అనంత్ అంబానీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Reasons Behind In Gold Price Drops 1
Video_icon

భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు

Why People Leaving New Zealand City 2
Video_icon

న్యూజిలాండ్ మిస్టరీ: స్వర్గం లాంటి దేశాన్ని వదిలి వెళ్తున్న ప్రజలు... కారణం ?
Peace Talks Iran 10 Conditions To America 3
Video_icon

అమెరికాకు ఇరాన్ 10 కండిషన్స్
Iran-US Diplomats Peace Talks In Islamabad 4
Video_icon

ఇరాన్ విమానంలో రక్తంతో తడిసిన బ్యాగులు, బూట్లు.. మినాబ్ మృతల కోసం ప్రత్యేక సీట్లు
HYDRAA Demolition In Sangareddy After High Court Stay 5
Video_icon

హైడ్రా కూల్చివేతలపై హైకోర్టు స్టే
