‘రౌడీ’ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ ‘లైగర్‌’ బ్యూటీ అనన్య పాండేతో కలిసి ‘కాఫీ విత్‌ కరణ్‌’ షోలో సందడి చేశాడు. త్వరలోనే ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి ఎపిసోడ్‌ హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌స్టార్‌ ఓ ఆసక్తికర వీడియోను షేర్‌ చేసింది. కొద్దికాలంగా విజయ్‌ ఫ్యాన్స్‌లో నెలకొన్న సందేహాంపై ఈ వీడియోతో క్లారిటీ వచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా విజయ్‌, రష్మిక డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ రూమర్లు చక్కర్లు కొడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇవి వట్టి పుకార్లననే విజయ్‌-రష్మికలు ఆ వార్తలను కొట్టిపారేశారు. అయినా వీరిపై రూమర్లు ఆగడం లేదు. తాజాగా ఈ షోలో కరణ్ జోహార్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రిలేషిప్‌ స్టేటస్‌పై అభిప్రాయం ఏంటని అనన్యను ప్రశ్నించాడు.

దీనికి అనన్య ముసిముసి నవ్వుతూ.. ‘హీ ఈజ్‌ ఇన్‌ ‘రష్‌’(He is in rush). విజయ్‌ చాలా తొందరపడుతున్నాడు. మీకా.. మీకా సింగ్‌ను కలిసేందుకు అత్యుత్సహాంతో ఉన్నాడు’ అంటూ పరోక్షంగా ఫ్యాన్స్‌కి హింట్‌ ఇచ్చింది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు, ఫ్యాన్స్‌ తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. అంటే ‘అనన్య విజయ్‌-రష్మికలు రిలేషన్‌లో ఉన్నారని చెప్పకనే చెప్పారా?’,‘అయితే విజయ్‌ రష్మికతో మింగిల్‌ అయ్యేందుకు ఆత్రుతుగా ఉన్నాడా?’, ‘హో రష్‌-మికా(Rush-Mika)’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. అనన్య సమాధానానికి విజయ్‌ ఏమాత్రం ఆశ్యర్యపడలేదు. అయితే నువ్వు అదే అనుకుంటున్నావా? అని తిరిగి అనన్యను ప్రశ్నించాడు. ఆ తర్వాత కరణ్‌ కూడా రష్‌, మీకా అని అనన్య చెప్పిన పదాలను పదే పదే నొక్కి చెప్పాడు.

The only time I loved ananya pandey!!!!!

Happy tears in my eyes now#virosh #vijaydevarakonda #rashmika #LigerSaalaCrossbreed@TheDeverakonda @iamRashmika pic.twitter.com/zLLSy7lXJ0

— Raj❤❤vijay deverakonda (@deverakonda_raj) July 28, 2022