ప్రముఖ నిర్మాత,ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ అధినేత అనిల్‌ సుంకర ఇంట్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆయన పెదనాన్న సుంకర బసవరావు శనివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా అనిల్ సుంకర ట్విటర్‌ వేదికగా తెలిపారు. 'నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించే వ్యక్తి.. అన్ని రకాలుగా నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ నా విజయానికి బాటలు వేసిన నా పెదనాన్న ఇక లేరనే వార్త నన్ను ఎంతగానో బాధిస్తుంది.

మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మిస్‌ అవుతాము. కష్టపడి సక్సెస్‌ సాధిస్తూ మీరు గర్వించేలా చేస్తాం. మీ పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి కలగాలి' అంటూ ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. కాగా 2010లో బిందాస్‌ సినిమాతో నిర్మాతగా కెరీర్‌ ఆరంభించిన ఆయన దూకుడు, ఆగడు, లెజెండ్‌, రాజుగారి గది, కృష్ణగాడి వీర ప్రేమగాధ వంటి హిట్‌ పలు హిట్‌ సినిమాలను నిర్మించారు. ఇప్పుడు అఖిల్‌ అక్కినేనితో ఏజెంట్‌ సినిమాతో ఈనెల 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.

Woke up this morning with a news that my dear pedananna Sunkara Basava rao garu, who loved me encouraged me and always looked farward for my success is no more. He lived all his life encouraging innovation. REST IN PEACE pedanannagaru. We will always miss you but work hard to… pic.twitter.com/FFCkZvNWDF

