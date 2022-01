Actor Nikhil Feels Disappointed Over His Upcoming Movies Release Dates Postpone: కరోనా మహమ్మారి దాదాపు అన్ని పరిశ్రమలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీపై కూడా కరోనా ఎఫెక్ట్‌ గట్టిగానే ఉంది. ఇప్పటికే పలు సినిమాలు కరోనా కారణంగా రిలీజ్‌ డేట్‌ వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులపై హీరో నిఖిల్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. ఈ మహమ్మారి కెరీర్‌ను ఈ స్థాయిలో ప్రభావితం చేయడం చాలా బాధాకరం.

'అర్జున్‌ సురవరం సక్సెస్‌ తర్వాత నేను 4 సినిమాలకు సైన్‌చేశాను. వాటి రిజల్ట్‌పై చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాను. కానీ రిలీజ్‌ డేట్స్‌ అన్నీ మన చేతుల్లో లేకుండా పోయాయి. ఈ పరిస్థితుల నుంచి తర్వగా భయపడి, సినిమాలన్నీ అనుకున్న సమయానికి విడుదల చేసేలా ఆ దేవుడ్ని కోరుకుంటున్నా' అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం నిఖిల్‌ షేర్‌ చేసిన ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

Very sad to c this Pandemic affect careers on this level..

After the succes of #ArjunSuravaram I signed 4 movies... 4 brilliant scripts that I am very confident about. But Release dates have all gone Haywire.

Praying to God this all sorts out & we release the movies Perfectly

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) January 26, 2022