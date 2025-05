మంచు విష్ణు డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్‌ కన్నప్ప హార్డ్‌ డిస్క్ మాయం కావడంపై నిర్మాణ సంస్థ స్పందించింది. ఈ మూవీకి సంబంధించిన 90 నిమిషాల ఫుటేజ్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో లీక్‌ చేసే కుట్ర జరుగుతోందని 24 ఫ్రేమ్స్‌ ఫ్యాక్టరీ (24 Frames Factory) నిర్మాణ సంస్థ ఆరోపించింది. కన్నప్ప హార్డ్‌డిస్క్‌ చోరీకి గురవడంపై వచ్చిన రూమర్స్‌పై కూడా సంస్థ స్పందించింది.

నిర్మాణ సంస్థ తన నోట్‌లో రాస్తూ..' కన్నప్పలోని ఇద్దరు ప్రధాన పాత్రల మధ్య కీలకమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌తో పాటు, కీలకమైన వీఎఫ్‌ఎక్స్ వర్క్ ఉన్న హార్డ్ డ్రైవ్ ట్రాన్సిట్ సమయంలో చోరీకి గురైంది. ఈ హార్డ్ డిస్క్ ముంబయిలోని హైవ్ స్టూడియోస్ నుంచి మా నిర్మాణ కార్యాలయానికి డెలివరీ చేస్తుండగా చోరీ చేశారు. హార్డ్‌డిస్క్‌ చోరీపై నాలుగు వారాల క్రితమే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాం. కన్నప్ప సినిమా ఫుటేజ్‌ ఆన్‌లైన్‌లో లీక్‌ కాకుండా సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు దృష్టి సారించారు. ఈ చోరీకి పాల్పడిన వారిద్దరూ 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ ఉద్యోగులు కాదు. దీని వెనుక ఎవరున్నారో తమకు తెలుసని ప్రొడక్షన్ హౌస్ తన లేఖలో పేర్కొంది. కాగా.. అంతకుముందు ఈ ఘటనపై ఆ సినిమా హీరో మంచు విష్ణు స్పందింటారు. జటాజూటధారీ.. నీకోసం తపస్సు చేసే నాకెందుకు ఈ పరీక్ష స్వామీ?’ హరహరమహదేవ్‌ అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

OFFICIAL STATEMENT FROM 24 FRAMES FACTORY

REGARDING THE THEFT OF CRUCIAL KANNAPPA FOOTAGE



In response to circulating rumours and speculation, 24 Frames Factory is issuing this official statement to bring clarity to the situation.



A hard drive containing a pivotal action…

— 24 Frames Factory (@24FramesFactory) May 27, 2025