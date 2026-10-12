పూల కోసం వెళ్లి మృత్యుఒడికి..

మహబూబాబాద్ రూరల్ : తామరపూలు కోసేందుకు వెళ్లి కుంటలో పడి వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఆదివారం ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. పోలీసులు, స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. జిల్లా కేంద్రంలోని నందమూరినగర్కు చెందిన బచ్చలి కుమార్ (45)కు భార్య, కుమారుడు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో రెండు రోజుల క్రితం మాధవన్న కాలనీ సమీపంలో గల దామరకుంట వద్ద తామరపూలు కోసేందుకు వెళ్లాడు. ప్రమాదవశాత్తు అదే కుంటలో పడి మృతి చెందగా ఆదివారం మృతదేహం తేలియాడుతూ కనిపించడంతో స్థానికులు అతడి భార్య స్వప్న, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ ఘటనపై మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై సూరయ్య తెలిపారు.
కుంటలో పడి వ్యక్తి మృతి
మానుకోటలో ఘటన