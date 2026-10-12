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పూల కోసం వెళ్లి మృత్యుఒడికి..

Oct 12 2026 8:40 AM | Updated on Oct 12 2026 8:40 AM

మహబూబాబాద్‌ రూరల్‌ : తామరపూలు కోసేందుకు వెళ్లి కుంటలో పడి వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మహబూబాబాద్‌ జిల్లా కేంద్రంలో ఆదివారం ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. పోలీసులు, స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. జిల్లా కేంద్రంలోని నందమూరినగర్‌కు చెందిన బచ్చలి కుమార్‌ (45)కు భార్య, కుమారుడు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో రెండు రోజుల క్రితం మాధవన్న కాలనీ సమీపంలో గల దామరకుంట వద్ద తామరపూలు కోసేందుకు వెళ్లాడు. ప్రమాదవశాత్తు అదే కుంటలో పడి మృతి చెందగా ఆదివారం మృతదేహం తేలియాడుతూ కనిపించడంతో స్థానికులు అతడి భార్య స్వప్న, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ ఘటనపై మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై సూరయ్య తెలిపారు.

కుంటలో పడి వ్యక్తి మృతి

మానుకోటలో ఘటన

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