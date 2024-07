బ్రిటన్‌లో సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 7గం. పోలింగ్‌ ప్రారంభం కాగా.. ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు జనం క్యూ కట్టారు. మరోవైపు భార్య అక్షతా మూర్తితో కలిసి ఓటేసిన ఆ దేశ ప్రధాని రిషి సునాక్‌.. ఆపై ఎక్స్‌ ద్వారా ఓటర్ల కోసం సందేశం ఇచ్చారు.

పోలింగ్‌ ప్రారంభమైందని, లేబర్‌ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఒక తరం మొత్తం పన్నుల మోతతో ఇబ్బంది ఎదుర్కుంటుందని, కాబట్టి కన్జర్వేటివ్‌పార్టీకి ఓటేసి గెలిపించాలని పిలుపు ఇచ్చారాయన.

The polls are open.



Vote Conservative to stop the Labour supermajority which would mean higher taxes for a generation. pic.twitter.com/NPH7lSeDFc

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 4, 2024