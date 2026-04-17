 ఇరాన్‌ యుద్ధం.. ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన | Trump Huge Claim Over Enriched Uranium Iran Respond With This
ఇరాన్‌ యుద్ధం.. ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన

Apr 17 2026 6:50 AM | Updated on Apr 17 2026 6:54 AM

Trump Huge Claim Over Enriched Uranium Iran Respond With This

పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. శాంతి చర్చల్లో కీలక పురోగతి దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని అన్నారు. ఈ క్రమంలో  శుద్ధిచేసిన యురేనియం నిల్వలను తమకు అప్పగించేందుకు ఇరాన్‌ అంగీకరించిందని చెప్పారు. 

గురువారం వైట్‌హౌజ్‌ ప్రాంగణంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఇరు పక్షాల మధ్య సంప్రదింపులు విజయవంతంగా సాగుతున్నాయన్నారు. శుద్ధిచేసిన యురేనియం నిల్వలను మాకు అప్పగించేందుకు టెహ్రాన్‌ అంగీకరించింది. ప్రస్తుతం ఇరు పక్షాల మధ్య సంప్రదింపులు విజయవంతంగా సాగుతున్నాయి. శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు చేరువలో ఉన్నాం. ఒప్పందం కుదిరితే.. పాకిస్థాన్‌కు వెళ్లి, సంతకాల ప్రక్రియలో నేనూ భాగమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పారు. అయితే.. 

ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ పొడిగింపు ఉండబోదన్న ఇంతకు ముందు ప్రకటించిన ట్రంప్‌ కాస్త చల్లబడ్డారు. పొడిగింపునకు తాను సిద్ధమేనని ఇప్పుడు చెబుతున్నారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌-ఇరాన్‌ల యుద్ధ విరమణ గడువు ఈ నెల 22న ముగియనుంది.

మరోవైపు.. ఇరాన్‌ ఎన్నటికీ అణ్వస్త్రాన్ని పొందకుండా తాము నిలువరిస్తామని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌ ఉద్ఘాటించారు. తమతో చర్చలు జరిపి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం మినహా వాళ్లు ముందు మరో దారిలేదన్నారు. ఒప్పందం కుదరకపోతే మళ్లీ దాడులకు దిగుతామని హెచ్చరించారు. 

పాకిస్తాన్‌ మధ్యవర్తిత్వంతో అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య శాంతి చర్చలకు అడుగులు పడ్డాయి. ఇస్లామాబాద్‌లో ఈ నెల 11న జరిగిన తొలి దఫా చర్చలకు ముందు..  యురేనియం శుద్ధి పూర్తిగా ఆపే ఉద్దేశ్యం లేదని ఇరాన్‌ స్పష్టంగా పేర్కొంది. ఈ తరుణంలో ట్రంప్‌ చేసిన తాజా ప్రకటనపై ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి. 

photo 1

ప్రభాస్ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి పుట్టినరోజు వేడుక (ఫోటోలు)
photo 2

భర్తతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పీవీ సింధు (ఫోటోలు)
photo 3

ఏపీలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ దివ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

వైట్‌ డ్రెస్‌ ఔట్‌ఫిట్‌లో జాన్వీ కపూర్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

మహేశ్‌బాబు బ్యానర్‌ సినిమా ‘రావు బహదూర్‌’.. సాంగ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Big Question Debate On YSRCP Pudi Srihari Illegal Arrest 1
Video_icon

మార్ఫింగ్ ఫోటోలతో రెచ్చిపోతున్న ఎల్లో సైకోలు
Donald Trump Key Statement On Iran And US War 2
Video_icon

అద్భుతం జరగబోతుంది.. ఇక అంతా మంచి రోజులే..
KS Prasad Sensational Comments On Chandrababu Govt 3
Video_icon

నెక్స్ట్ అరెస్టు మీరే.. రెడీగా ఉండండి.. యాంకర్ కు షాక్ ఇచ్చిన KS ప్రసాద్
Director V. Samudra About Ys Jagan 4
Video_icon

"ఎవడైతే నాకేంటి" లో నటించమని వైఎస్ జగన్ గారిని అడిగితే, ఏమన్నారంటే..!
Kuppam Court Grants Bail to Pudi Srihari 5
Video_icon

Breaking News: పూడి శ్రీహరికి బెయిల్
